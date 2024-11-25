Подход может измениться

Заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель предложила передать Украине все оружие российского производства, захваченное израильскими военными в Ливане, секторе Газа или на Западном берегу реки Иордан.

Это предложение активно приветствовал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Он выразил надежду на то, что в итоге Тель-Авив его одобрит. Законопроект находится на обсуждении в Кнессете. Впрочем, пока рано говорить, что его примут и политика Израиля в отношении поставок оружия Украине изменится. Местные СМИ считают, что у этого документа «мало шансов» пройти через парламент.

Разные виды вооружений

Ранее израильские военные, воюющие на юге Ливана, сообщили, что обнаружили у движения «Хезболла» много российского оружия. В СМИ просочились фотографии и видео, на которых показано изъятое вооружение. В частности, большая его часть принадлежала сирийским военным, которым РФ поставляла его на протяжении многих лет.

Как пишут израильские СМИ, запасы современного оружия «Хезболлы» превосходят предыдущие оценки как по количеству, так и по возможностям, а это в свою очередь «повышает способность группировки наносить удары и убивать израильских солдат». На оружии была маркировка, согласно которой они вначале были направлены в Сирию, потом в Ливан.

В частности, речь идет об усовершенствованных противотанковых управляемых ракетах «Корнет», часть которых были произведены в 2020 году, переносных зенитных ракетах «Стрела», реактивных гранатометах РПГ-29 «Вампир» и РПГ-27 «Таволга», противотанковых ракетных комплексах «Метис-М» и реактивных противопехотных огнеметах МРО-А.

Помимо этого были конфискованы запасы автоматов Калашникова.

Вопрос уже обсуждался

В феврале прошлого года вопрос о возможных поставках оружия Киеву со стороны Тель-Авива уже поднимался. Тогда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «изучает вопрос предоставления Украине других видов помощи помимо гуманитарной». Он допустил поставку Киеву оружия, в том числе системы противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол». Прежде Израиль отказывался от поставок оружия Киеву, поскольку придерживался позиции нейтралитета в российско-украинской войне.

По словам Нетаньяху, он стал рассматривать это вопрос «в контексте сложных отношений с Россией», которые сложились в том числе в связи с военным конфликтом в Сирии.

После начала войны Киев неоднократно обращался к Тель-Авиву с просьбой о поставках «Железного купола» и противотанковых ракет Strike. В ответ Израиль отказывался поставлять Украине оружие, подчеркнув, что направляет Киеву гуманитарную и медицинскую помощь.

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявлял, что обращаясь к Тель-Авиву через СМИ и посредством ультиматумов, Киев допустил большую ошибку. По его словам, такой подход не работает в отношениях с Израилем.

Он рассказал, что израильтяне собирали пожертвования для украинцев, однако со временем активность сошла на нет, поскольку украинские власти посчитали гумпомощь недостаточной, а иногда и вовсе ненужной. Киев просил военно-техническую помощь, которую Тель-Авив отказывался предоставить.

Бывший посол Израиля в России Аркадий Мильман заявил, что Тель-Авиву следует «быть более настойчивым и защищать свои интересы» в отношениях с Москвой. Он считает, что израильские власти должны донести до россиян, что они больше не потерпят никакой помощи «Хезболле» и Ирану.

Старший научный сотрудник аналитического центра Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве Кармелит Валенси также считает, что Израилю следует «отойти от своего сбалансированного подхода», поскольку мощные российские возможности «приносят потери» на поле боя на юге Ливана.

Имиджевый ход

В беседе с TRT на русском востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков отметил, что заявления израильских властей о возможной передаче оружия Киеву могут привести к какой-либо серьезной реакции со стороны РФ.

«У Москвы для этого есть довольно обширный набор инструментов. Например, Сирия может начать сбивать израильский самолет или более успешно противостоять налетам со стороны Израиля, а у «Хезболлы» может неожиданно оказаться больше оружия или хуситы могут начать более активно действовать в Йемене», — отметил политолог.

По словам эксперта, Тель-Авив очень многое позволяет себе в отношениях с Москвой, в то время как РФ это терпит.

«Но не уверен, что Москва и дальше будет терпеть, если Израиль добивается серьезных последствий, он может их получить», — подытожил специалист.

В свою очередь научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в разговоре с TRT на русском отметил, что подобные заявления со стороны Тель-Авива могли прозвучать ради политических очков.

«Возможность поставок летального оружия Украине вызывает сомнения. Существуют закрытые договоренности между РФ и Израилем по Сирии, касающиеся воздушного пространства и авиаударов. Пока действуют эти договоренности, вряд ли ближневосточная страна изменит свою тактику поведения в отношениях с Киевом», — полагает специалист.

Аналитик добавил, что ряд гуманитарных грузов, которые Израиль поставляет Украине, по словам военных экспертов, зачастую имеет двойное назначение.

«Даже если Тель-Авив пойдет на поставки Киеву захваченного израильскими военными вооружения «Хезболлы», объемы этого вооружения очень небольшие. Так что это скорее имиджевый ход», — резюмировал политолог.