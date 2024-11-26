Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что с 20 января подпишет указ о введении 25% пошлин на все товары из Мексики и Канады. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«С 20 января я подпишу указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. Этот тариф останется в силе, пока наркотики, особенно фентанил, и нелегальные мигранты не прекратят вторжение в нашу страну», — подчеркнул Трамп.

По его словам, Мексика и Канада обладают всем необходимым, чтобы «решить проблему», но не предпринимают должных действий.

Кроме того, Трамп анонсировал введение 10% пошлин на китайские товары. Он обвинил Китай в содействии поставкам фентанила в США, заявив, что Пекин не сдержал обещания бороться с наркоторговцами. Китай отверг обвинения, назвав их безосновательными.

По данным Bloomberg, несмотря на снижение смертей от передозировок фентанилом на 14% за последний год, Трамп продолжает использовать торговую политику для решения социальных вопросов, что вызывает критику со стороны бизнес-сообщества.

Трамп также заявил о радикальных мерах против нелегальной миграции. Он пообещал запустить масштабную программу депортации и назначил бывшего главу иммиграционно-таможенной службы Томаса Хомана «боссом границы», который будет контролировать миграционную безопасность и депортации.

Тарифные инициативы и заявления Трампа уже вызвали опасения среди партнеров США. Эксперты считают, что его подход может обострить торговые отношения с ближайшими соседями и Китаем.