В августе 1982 года, после интенсивных израильских бомбардировок Бейрута, президент США Рональд Рейган потребовал от премьер-министра Израиля Менахема Бегина прекратить атаки, что привело к их приостановке. Однако на просьбу о введении международных миротворческих сил в Бейрут для защиты палестинских беженцев Менахем Бегин ответил отказом.

Израильская бомбардировка Западного Бейрута 12 августа 1982 года стала причиной срочного звонка Рейгана Бегину спустя несколько часов после рейда. Телефонный разговор между лидерами государств раскрыл природу влияния США на Израиль: с одной стороны, Америка могла оказать какое-то давление, с другой — ее возможности были ограничены. Слова Рейгана вынудили Бегина прекратить бомбардировки Бейрута, однако премьер Израиля отказался выполнить требование американского президента допустить международные силы в город для защиты палестинских беженцев.

«Я сказал ему, что если это не прекратится, то все наши будущие отношения окажутся под угрозой. Я специально употребил слово «холокост» и сказал, что символом этой войны станет изображение семимесячного ребенка с оторванными руками», — записал Рейган в своем дневнике, потрясенный ковровыми бомбардировками Бейрута израильскими войсками в ходе ливанской войны 1982 года.

Премьер-министр Израиля Менахем Бегин в интервью рассказал, что президент США Рональд Рейган «очень глубоко ранил его», когда в ходе эмоционального телефонного разговора назвал массированный израильский авиаудар по Бейруту «холокостом». «Я не могу отрицать, что наш первый разговор был довольно трудным», — признал Бегин.

В беседе с Рейганом Бегин подчеркнул, что хорошо знает, что такое холокост, и выразил свою боль от использования этого термина в контексте действий Израиля. В интервью The New York Times он назвал ООП «побежденной организацией» и заявил, что ожидает помощи США в переговорах.

Несмотря на возникшие «недоразумения», Бегин охарактеризовал Рейгана как «замечательного друга Израиля», добавив, что второй разговор прошел в более дружелюбной атмосфере. Он даже отметил, что Рейган произвел на него впечатление, говоря на иврите с идеальным акцентом: «В его «шалом» не было и следа американского произношения».

Бегин также выразил сожаление в связи с гибелью мирных жителей во время осады Бейрута. При этом он настаивал, что израильская армия «никогда не атаковала гражданское население» и целилась исключительно в военные объекты ООП: «Рядом пострадали гражданские лица, я не хочу это отрицать. Это очень печально, очень печально. Мы глубоко сожалеем. Но если террористы размещают свои оружия и танки среди гражданского населения, ответственность за эти жертвы лежит на них, а не на нас».

Кроме того, в письме Рейгану Бегин оправдывал ковровые бомбардировки Бейрута, сравнив их с разрушением Берлина союзниками во время Второй мировой войны. Он утверждал, что его действия были оправданы необходимостью уничтожить врага, скрывающегося среди мирных жителей.

Политика Бегина стала катализатором последующей кровавой бойни. Спустя месяц более 800 беззащитных палестинцев, в том числе женщин и детей, были зверски убиты в собственных домах в Сабре и Шатиле силами ливанских христианских ополченцев. При этом израильские военные бездействовали. Они контролировали периметр лагерей, но не предприняли никаких мер для предотвращения резни, фактически пособничая преступникам, что привело к обвинениям в их соучастии и вызвало международный скандал.

Этот инцидент также спровоцировал глубокий политический кризис и волну негодования в Израиле и привел к отставке Бегина, который покинул пост в 1983 году, положив конец его политической карьере.

Не без трений

Отношения между США и Израилем далеко не всегда были безоблачными, и история знает немало кризисов. Администрация Эйзенхауэра в 1953 году наложила экономические санкции на Израиль. После Суэцкого кризиса 1956 года Израиль вновь столкнулся с угрозой ужесточения санкций. В 1963 году президент Кеннеди оказал беспрецедентное давление на правительство Бен-Гуриона, заставив Израиль пойти на уступки в вопросах, касающихся его ядерной программы. Президент Никсон также приостанавливал поставки боевых самолетов в Израиль. В 1975 году Форд объявил о пересмотре американо-израильских отношений, после отказа Израиля принять план Генри Киссинджера по размежеванию с Египтом.

Эти эпизоды свидетельствуют о том, что, несмотря на приверженность общим ценностям, отношения между двумя странами не всегда были гладкими и нередко сопровождались разногласиями.

Ситуация, с которой столкнулся Байден в Газе, напоминает кризисы, которые переживали предыдущие американские президенты. Сегодня, более чем через четыре десятилетия после Рейгана, президент США Джо Байден столкнулся с теми же вызовами. Израиль уже больше года, начиная с октября прошлого 2023-го, ведет беспощадную войну против мирных жителей Газы. Сегодня израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху применяет ту же риторику, что и Бегин, который использовал аналогию с Берлином, только на этот раз приравнивая ХАМАС к нацистам, чтобы оправдать военные операции, которые размывают границы между атакой на палестинское движение и тотальным игнорированием безопасности гражданского населения.

Как и Рейган в свое время, Байден пытается найти баланс между поддержкой своего союзника и необходимостью решения гуманитарной катастрофы, масштабы которой растут с каждым днем.

Администрация Рейгана, несмотря на репутацию одной из самых произраильских в истории США, а также личную приверженность Рейгана поддержке Израиля, также не стала препятствовать Совету Безопасности ООН в принятии резолюций, осуждающих или критикующих израильскую политику.

В этом плане «травоядность» американцев в отношениях с Израилем лишь усилилась за десятилетия.

Сегодня, Байден продолжил предоставлять Израилю дипломатическую поддержку и военную помощь, даже несмотря на то, что масштабы насилия, к которым приводит политика страны, значительно превосходят события начала 80-х. Хотя отдельные робкие попытки Байдена вразумить Израиль тоже были.

Готовность Рейгана, а также предыдущих президентов США оказать давление на Израиль, пусть и скудное и ограниченное, все же служила примером хоть какого-то американского влияния на Израиль.

Однако в современных условиях влияние американских лидеров, таких как Байден, становится все более тусклым. Байден, как всякий лидер сверхдержавы, привыкший к тому, что страны прислушиваются к его мнению, не раз использовал президентское давление. Но, несмотря на смену поколений, политика США на Ближнем Востоке остается более или менее неизменной. Байден, как и его предшественники, продолжает поддерживать Израиль, даже в условиях, когда израильские военные действия приводят к гибели мирных палестинцев и десятки стран по всему миру, включая западные, открыто поддерживают решение МУС об аресте Нетаньяху и Галанта. Оба обвиняются в преступлениях против человечности и военных преступлениях.

При этом приход Трампа, чья администрация включала множество убежденных сторонников сионистской политики, лишь усугубляет ситуацию. Такая динамика превращает американское вмешательство не в инструмент стабилизации, а в фактор, способствующий усилению напряженности и углублению конфликта.