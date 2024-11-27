Команда избранного президента Дональда Трампа обсуждает возможность возобновления прямых переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, пишет агентство Reuters.

По его данным, Трамп надеется, что новый дипломатический подход поможет снизить риски вооруженного конфликта.

Некоторые члены команды Трампа считают, что прямой подход со стороны Трампа станет наиболее вероятным способом наладить отношения с Пхеньяном. При этом последний раунд прямых переговоров США и КНДР в 2020 году завершился обоюдными оскорблениями.

Впрочем, Трамп потом заявил, что не держит зла на Кима, а также что он обменивался «прекрасными» письмами в ходе беспрецедентной дипломатической попытки договориться с КНДР.

По словам источников Reuters, дискуссии о политике в отношении Пхеньяна еще не завершены, и избранный президент еще не принял окончательных решений.

Неясно, что Ким предложит Трампу в ответ. Северная Корея последние четыре года игнорировала попытки президента США Джо Байдена начать переговоры без предварительных условий. Ким воодушевлен расширением своего ракетного арсенала и гораздо более тесными отношениями с Россией.

«Мы уже зашли так далеко, как только могли, в переговорах с Соединенными Штатами», — заявил Ким на прошлой неделе в своей речи на военной выставке в Пхеньяне.

Во время своего президентства в 2017–2021 годах Трамп провел три встречи с Кимом в Сингапуре, Ханое и на корейской границе, став первым действующим президентом США, ступившим на территорию страны.

Их переговоры не принесли никаких конкретных результатов, хотя Трамп описывал их диалог как «влюбленность».

США призвали Северную Корею отказаться от своего ядерного оружия, в то время как Ким потребовал полного снятия санкций, а затем выступил с новыми угрозами.

Северокорейская тема может отойти на второй план по сравнению с более насущными внешнеполитическими проблемами на Ближнем Востоке и в Украине. Трамп уже пообещал, что примирение Москвы и Киева станет его приоритетной задачей.