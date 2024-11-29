Почти половина граждан ЕС больше не считает США своим главным союзником, свидетельствуют данные опроса фонда Bertelsmann Stiftung. Среди 26 тысяч респондентов из 27 стран Евросоюза 49% предпочли бы сотрудничество с другими странами, такими как Великобритания (13%) или Китай (10%).

Самым скептически настроенным к США государством оказалась Бельгия, где лишь 43% жителей считают Вашингтон ключевым военным партнером. Напротив, Польша демонстрирует самый высокий уровень поддержки США — 65%. Италия лидирует по уровню симпатий к Китаю (13%).

Исследование показывает, что скептики США в Европе чаще всего моложе 35 лет, не имеют законченного высшего образования (студенты), придерживаются левых взглядов и живут в сельской местности. В то же время сторонники США — это, как правило, люди старше 55 лет, с высшим образованием, правых убеждений, проживающие в городах.

Большинство европейцев (63%) считают, что ЕС должен сократить сотрудничество с США и действовать самостоятельно. Это мнение особенно сильно в вопросах внешней политики: 73% хотят видеть Евросоюз более активным и говорящим с Вашингтоном на равных, а не с позиции младшего партнера по НАТО.

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США встревожило европейских лидеров. На саммите Европейского политического сообщества президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе пора перестать «вечно делегировать свою безопасность Америке».

Тем не менее альянс остается основой международной безопасности для ЕС — 64% респондентов считают, что блок защищает европейцев от ключевых угроз. Молодежь, однако, реже поддерживает НАТО и чаще видит международные отношения как соревнование, а не сотрудничество.

Вопрос угрозы безопасности разделил мнения граждан ЕС. Четверть опрошенных (25%) назвали неконтролируемые границы и приток незаконных мигрантов главной угрозой миру, за ними следуют терроризм (21%), кибератаки (19%) и иностранная агрессия (18%).

Особую обеспокоенность границами выражают Франция и Польша, а последняя также сильнее других опасается нападения извне, что объясняется близостью к российско-украинскому конфликту.