Сотрудники Министерства иностранных дел Грузии выразили протест против решения премьер-министра Ираклия Кобахидзе отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. В открытом письме, опубликованном сотрудницей МИД Кети Пруидзе и подписанном 130 дипломатами, это решение названо стратегически ошибочным.

Дипломаты подчеркивают, что такой шаг противоречит требованиям статьи 78 Конституции Грузии, в которой закреплена цель евроинтеграции. Они предупреждают, что отказ от переговоров приведет к стратегической изоляции страны и утрате шанса на вступление в европейские структуры.

«Односторонний отказ страны от этой возможности приведет к негативным стратегическим последствиям. Не исключено, что подобные благоприятные условия для присоединения к европейским и евроатлантическим структурам уже не будут созданы. Кроме того, затягивание переговорного процесса о вступлении приведет к изоляции страны», — говорится в письме.

Посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили объявил об уходе в отставку, заявив, что его усилия и усилия его коллег по продвижению евроинтеграции не могут быть подорваны.

«На протяжении всей моей обширной дипломатической службы я активно сотрудничал с моими коллегами в продвижении процесса евроатлантической и европейской интеграции, а также в построении прочных и доверительных стратегических партнерств с нашими союзниками», — написал посол.

Решение об отказе от переговоров вызвало массовые протесты. Тысячи людей вышли на площадь перед парламентом в Тбилиси 28 ноября. Протестующие пытались возвести баррикады, что привело к стычкам с полицией. Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. В МВД сообщили о 43 задержанных и 32 пострадавших сотрудниках полиции. К утру 29 ноября протест был окончательно подавлен.