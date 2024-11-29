Президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на форуме TRT World Forum 2024 выразил непоколебимое стремление Анкары решить гуманитарную катастрофу в Газе, подчеркнув также в очередной раз готовность Турции активно содействовать достижению мира.

«С первых дней наши страна и народ громко заявляем о своей позиции против происходящего в Газе геноцида», — отметил президент. Он добавил, что Турция готова «не только протянуть руку помощи», но и сделать все возможное, «чтобы открыть дорогу к прочному миру».

«Видеть, как дети босыми ногами стоят часами под дождем и в грязи в очереди за миской супа, ранит наши сердца. Тот, у кого сердце не из камня, разве может оставаться безучастным к подобной трагедии?», — сказал турецкий лидер.

Президент подчеркнул, что боль жителей Газы, Палестины и Ливана — общая для всего человечества.

«Злоупотребление молчанием — это соучастие в зле. Тот, кто стоит рядом с угнетателем, становится соучастником его жестокости», — заявил президент Эрдоган.

Он напомнил, что Турция исторически всегда помогала тем, кто страдает от несправедливости, независимо от их вероисповедания.

«Мы никогда не спрашивали у угнетенных их идентичность и не смотрели на веру угнетателей», — подчеркнул президент.

Он также отметил важность недавнего ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест израильских премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях в секторе Газа.

Президент Эрдоган выразил надежду, что перемирие между Израилем и «Хезболлой», достигнутое недавно, станет постоянным. Он призвал к немедленному установлению устойчивого перемирия в Газе, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие и страдания мирного населения.

«Прежде чем зимние холода усугубят ситуацию, прежде чем доверие к международным институтам будет окончательно утрачено, необходимо добиться мира. Турция с первого дня поддерживает эту цель и остается на этой позиции», — заключил президент.