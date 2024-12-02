Китай с начала войны в Украине тщательно анализирует влияние западных санкций на российскую экономику и способы их обхода. Как стало известно изданию The Wall Street Journal из информированных источников, вскоре после начала боевых действий в Украине в Пекине была создана межведомственная группа, которая регулярно готовит доклады для руководства страны.

Как пишет WSJ, группа якобы подчиняется вице-премьеру Госсовета КНР Хэ Лифэну, курирующему экономические и финансовые вопросы и имеющему прямой доступ к председателю КНР Си Цзиньпину. Китайские чиновники периодически посещают Москву для встреч с представителями Центробанка, Минфина и других ведомств, участвующих в противодействии санкциям.

«Для Китая Россия фактически стала экспериментальной площадкой по изучению работы санкций и способов их преодоления, — отмечает директор Центра России и Евразии Карнеги Александр Габуев, эксперт по китайско-российским отношениям. — В Пекине понимают: при обострении ситуации вокруг Тайваня их ждет аналогичный набор ограничений».

Особую озабоченность Пекина вызывает сохранность валютных резервов страны, превышающих $3,3 трлн. После замораживания российских активов за рубежом Китай активизировал поиск способов диверсификации своих запасов и снижения доли долларовых активов. Осенью 2023 года Си Цзиньпин лично посетил Государственное управление валютного контроля, где поднял вопрос о защите резервов.

При этом источники, близкие к руководству КНР, подчеркивают, что изучение санкционного опыта не означает подготовку к военным действиям на Тайване. По словам источников, Пекин готовится к «экстремальному сценарию» вооруженного конфликта и его экономическим последствиям.

МИД КНР в ответ на запрос WSJ заявил, что страна «всегда стремилась к нормальному обмену и сотрудничеству со всеми странами мира, включая Россию, на основе равенства и взаимовыгоды».