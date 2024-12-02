В Польше, где в мае 2025 года состоятся выборы главы государства, набирает обороты президентская гонка. Правящая «Гражданская коалиция» подвела итоги праймериз. Ее кандидатом стал мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Однако с победой Дональда Трампа в США у оппозиции также усилились шансы на победу.

Ставка на экономику

Основная борьба в битве за номинацию от правящего объединения «Гражданская коалиция» развернулась между 52-летним мэром Варшавы Рафалом Тшасковским и довольно опытным политиком, министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Глава МИД сделал основной упор на эту тему безопасности, слишком часто напоминая в своих многочисленных выступлениях и заявлениях о том, что Польша — «прифронтовая страна в этой войне». В итоге в партии посчитали, что такие ассоциации лишь оттолкнут избирателей.

Рафал Тшасковский практически не уделил внимания внешнеполитическим вопросам, известно только, что он намерен продолжать нынешний курс Польши в отношении поддержки Украины. Мэр Варшавы сделал ставку на экономическую повестку. Эта стратегия в итоге и сработала. Тшасковского поддержали 75% голосов избирателей, Сикорского — 25,25%. После проигрыша на праймериз министр иностранных дел поддержал коллегу по партии и пожелал ему удачи.

Премьер-министр Дональд Туск изначально старался не поддерживать открыто ни одного из кандидатов. Однако потом обнародовал результаты опроса общественного мнения, согласно которым у мэра Варшавы больше шансов победить на выборах президента.

Обычно в Польше не проводят внутрипартийные праймериз. Однако на этот раз сам Тшасковский предложил их организовать, поскольку, по его словам, в сложившейся ситуации бороться с оппозиционной партией «Право и справедливость» должен кандидат, который пользуется полной поддержкой своих однопартийцев.

Тшасковский уже баллотировался в президенты от «Гражданской коалиции» в 2020 году, однако с минимальным отрывом проиграл Анджею Дуде от партии «Право и справедливость». Пост градоначальника польской столицы он занимает с 2018 года. За это время мэр проявил себя активным борцом за права женщин и меньшинств.

Он пообещал, что в случае победы будет бороться за отмену нынешнего практически полного запрета на аборты, который ввели во время правления партии «Право и справедливость».

Президент против премьера

Польша — парламентско-президентская республика. Наиболее влиятельны в стране премьер-министр и парламент — сейм, но у президента полномочий все же больше, чем в обычной парламентской республике.

Хотя он и играет незначительную роль в формировании политики и законов, но может налагать вето на законопроекты, которые принял парламент, а также оказывать существенное влияние на формирование внешней политики страны. Так что итоги выборов явно отразятся на будущих отношениях Польши с европейскими союзниками, а также США и Украиной.

В стране нередко складываются ситуации, когда глава правительства с главой государства представляют разные политические силы.

Так происходит и сейчас. Парламентские выборы в октябре 2023 года выиграла «Гражданская коалиция» Дональда Туска, а президент Анджей Дуда — ставленник консерваторов из партии «Право и справедливость».

По разным вопросам — от поддержки Украины до формирования бюджета — их точки зрения не совпадают, поэтому Дуда периодически блокирует инициативы главы правительства.

В случае победы Тшасковского его однопартиец премьер-министр Дональд Туск получит президента-союзника, который в отличие от нынешнего президента Дуды, не будет препятствовать инициативам правительства.

Жесткая кампания 2025

Тем временем оппозиция не стала проводить праймериз. Кандидата назначил давний лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Выбор пал на неизвестного публике 41-летнего польского историка, директора Института национальной памяти Польши (IPN) Кароля Навроцкого.

С конца октября по середину ноября дела у правой оппозиции пошли лучше. United Survey провели опрос, согласно которому рейтинги партии «Право и справедливость» пошли вверх, достигнув 31,7%. Такую тенденцию объясняют эффектом Трампа. У избранного президента США по традиции довольно хорошие отношения с консерваторами из партии «Право и справедливость».

Помимо этого, в качестве независимого кандидата в президентских выборах 2025 собирается участвовать спикер польского сейма Шимон Головня, он основатель правоцентристской партии «Польша 2050», один из партнеров Дональда Туска по коалиции. В 2020 году политик участвовал в президентских выборах, но занял третье место. На выборах в 2025 году ему также прочат третье место и 10% голосов избирателей.

Президентская кампания 2025 года в Польше будет более жесткой, чем предыдущая. Партия «Право и справедливость», проигравшая на парламентских выборах, будет с удвоенной силой стараться сохранить своего кандидата в президентском дворце.

В прошлый раз Тшасковскому пришлось нелегко — он баллотировался против действующего президента Дуды, к тому же правящие тогда консерваторы всячески старались представить его политиком, неспособным стать президентом. Сейчас это уже не сработает.

Согласно недавнему опросу общественного мнения, проведенному Центром исследования общественного мнения (CBOS) Польши, если бы выборы проходили сейчас и Тшасковский вместе с Навроцким вышли во второй тур, кандидат от правящей партии получил бы 50% голосов, а его соперник — 24%, при этом 18% не стали бы поддерживать ни одного из этих кандидатов, а 8% не знают, за кого им голосовать.