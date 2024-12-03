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Иран и Саудовская Аравия снова летают друг к другу
После девятилетней паузы, вызванной дипломатическим разрывом, страны возобновили прямые авиаперелеты
Иран и Саудовская Аравия снова летают друг к другу
Фото: Reuters / Others
3 декабря 2024 г.

Спустя девять лет возобновились прямые авиарейсы между Ираном и Саудовской Аравией. Первый рейс по маршруту Мешхед-Даммам успешно приземлился в аэропорту имени короля Фахда в Даммаме, сообщает иранское агентство ISNA.

Теперь полеты между городами будут выполняться дважды в неделю.

Разрыв отношений между странами произошел в январе 2016 года после казни в Саудовской Аравии 47 человек, включая шиитского проповедника Нимра аль-Нимра. Это вызвало протесты в Иране, которые привели к нападению на саудовские диппредставительства в Тегеране и Мешхеде.

Вскоре дипломатические связи были разорваны, усугубив и без того сложные отношения из-за войны в Йемене.

В марте 2023 года, при посредничестве Китая и Ирака, Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить дипломатические отношения и открыть посольства. Возобновление авиасообщения стало очередным шагом на пути нормализации.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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