Спустя девять лет возобновились прямые авиарейсы между Ираном и Саудовской Аравией. Первый рейс по маршруту Мешхед-Даммам успешно приземлился в аэропорту имени короля Фахда в Даммаме, сообщает иранское агентство ISNA.

Теперь полеты между городами будут выполняться дважды в неделю.

Разрыв отношений между странами произошел в январе 2016 года после казни в Саудовской Аравии 47 человек, включая шиитского проповедника Нимра аль-Нимра. Это вызвало протесты в Иране, которые привели к нападению на саудовские диппредставительства в Тегеране и Мешхеде.

Вскоре дипломатические связи были разорваны, усугубив и без того сложные отношения из-за войны в Йемене.

В марте 2023 года, при посредничестве Китая и Ирака, Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить дипломатические отношения и открыть посольства. Возобновление авиасообщения стало очередным шагом на пути нормализации.