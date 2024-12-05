Президент России Владимир Путин заявил, что большинство западных компаний, особенно из США и Европы, продолжают деятельность в России, несмотря на политическое и экономическое давление.

По словам Путина, около половины западных компаний работают в прежнем режиме, тогда как другие реорганизовали свои операции, передав управление местным структурам. «Только примерно четверть этих компаний полностью покинули наш рынок», — подчеркнул он.

В июне газета Financial Times (FT) писала, что на российском рынке остались более 2,1 тыс. западных фирм, в том числе Avon Products, Air Liquide и Reckitt, Unilever, Nestle и Philip Morris. С 2022 года, когда Россия развязала войну против Украины, более 1,6 тыс. международных компаний либо ушли с рынка (как, например, IKEA или McDonald’s), либо заморозили деятельность в РФ (как модные бутики Chanel).

Путин также отметил: «Мы никого не выгоняли и никого не вынуждали уходить».

Однако это неправда. В декабре 2023 года российские власти конфисковали активы немецкой Wintershall и австрийской OMV. Их принудительно передали российским фирмам «Газовые технологии» и СОГАЗ.

Вскоре после начала российско-украинской войны в феврале 2022 года множество международных компаний пообещали сократить свое присутствие в России, поскольку Запад стремился лишить экономику России иностранной валюты. Однако Москва постепенно повышала стоимость корпоративного ухода, вводя обязательную 50% скидку на активы из «недружественных» стран, продаваемые российским покупателям, и минимальный 15% «налог на выход».

Также Кремль сделал все, чтобы найти местных покупателей было практически невозможно.

В сентябре 2022 года компания Air Liquide объявила, что подписала меморандум о продаже своего российского бизнеса команде местных менеджеров, которые им управляли. Однако сделка так и не получила одобрения российского правительства, в результате чего компания оказалась в подвешенном состоянии.

Путин уточнил, что Россия не будет предоставлять особые льготы для иностранных компаний, желающих вернуться. «Наши двери остаются открытыми, но мы не будем создавать специальных условий», — заявил он.

Стоит отметить, что пока компаний, публично изъявивших желание вернуться, не было.

Президент также подчеркнул, что возвращение на российский рынок будет затруднено, так как отечественные компании и фирмы из других стран активно занимают освободившиеся ниши.