Индия резко сократила заказы на оборонное оборудование у России и переориентировалась на западных поставщиков, сообщили Bloomberg официальные лица. Это знаменует существенное изменение политики страны, традиционно полагавшейся на вооружение из Москвы.

По данным высокопоставленных индийских чиновников, планы совместной разработки и производства вертолетов и современных истребителей были отложены в долгий ящик. Также под вопросом оказалось предложение об аренде атомной подводной лодки для подготовки индийского экипажа.

Согласно мартовскому отчету Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), доля российского вооружения в индийском импорте упала с 76% в 2009 году до 36% в прошлом году. При этом с 2018 года Индия заключила контракты с США на сумму около 20 млрд долларов.

«Военные все увереннее работают с западными технологиями, поэтому Индия последовательно переходит на вооружение западного производства», — объяснил Анит Мукхерджи, старший преподаватель Королевского колледжа Лондона.

По мнению экспертов, Индию отталкивают от сотрудничества с Россией два фактора: перебои с поставками вооружений из-за войны в Украине и усиливающаяся зависимость российского ВПК от Китая.

«Растущая зависимость российской оборонной промышленности от китайских комплектующих становится серьезным сдерживающим фактором для Индии», — отметил Мукхерджи.

Тем не менее Россия остается крупнейшим поставщиком военной техники для Индии. Большая часть импорта состоит из запасных частей для поддержания существующего оборудования в рабочем состоянии — от базовых винтовок до танков и основных истребителей.

«Это оборудование останется на вооружении десятилетиями, и Индия будет нуждаться в запчастях и боеприпасах из России еще долгое время», — считает Сушант Сингх, преподаватель южноазиатских исследований Йельского университета.