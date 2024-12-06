«Мы снова в Москве», — объявил телеведущий Такер Карлсон на своей странице в соцсети Х. Причины для визита он объяснил так: мир приближается к ядерной войне, а у американцев нет возможности узнать российскую позицию.

Интервью главы дипломатического ведомства РФ Сергея Лаврова известному американскому журналисту длилось полтора часа. Основными темами стали война в Украине, а также отношения США и России.

Отвечая на вопрос о конфликте с США, российский министр отметил, что «это не то, чего хочет Москва»: «Конечно, мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями. Вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США».

Тем не менее, по словам министра, «гибридная война» с США все-таки идет. «Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы «Орешник» был воспринят всерьез», — предупредил дипломат.

Он также рассказал о том, на каких условиях Россия прекратит военные действия в Украине. По словам Лаврова, урегулировать конфликт мирным путем можно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии западных военных баз на территории страны и отмене учений с привлечением иностранных военных.

Сам избранный президент США Дональд Трамп, по мнению главы МИД РФ, «сильный человек, желающий достигать результатов, не любящий откладывать дела на потом». «Он весьма дружелюбен в разговоре. Однако это не значит, что Трамп настроен пророссийски. Количество антироссийских санкций, введенных при администрации Трампа, было очень большим», — сказал российский министр.

Визит Карлсона в Москву состоялся за два месяца до инаугурации Трампа. Эксперты, опрошенные TRT на русском, сходятся во мнении, что Лавров озвучил в интервью тезисы, которые Кремль хотел бы увидеть в рамках переговорного процесса с Украиной и США.

«Расчет Карлсона — погреть руки на теме, повысить собственную капитализацию и, главное, быть полезным Трампу. Это ведь обмен сигналами в рамках подготовки к переговорам, а может даже сделке», — объяснил TRT на русском политолог Константин Калачев.

Главное в этом интервью — это готовность российского руководства вести переговоры. И обозначение тем, по которым оно не может уступить, отмечает собеседник агентства: «Сигнал простой: мы готовы к миру на наших условиях, но так, что это не станет поражением Америки Трампа. В чем-то компромиссы возможны. Но в чем-то нет».

Политолог Илья Гращенков в беседе с TRT на русском также выделил два основных момента, которые озвучил Лавров. Первый — это артикуляция позиции по достижению мира, которая касается отказа Украины от вступления в НАТО, и закрепление части территории за Россией. А второй — объяснение причин применения «Орешника».

«Но тут есть и момент интерпретации, — отмечает эксперт. — То есть о какой части территорий может быть речь. И какие именно могут быть гарантии о невступлении Украины в НАТО. Важный момент и про испытания «Орешника», которые показали, что Россия готова идти и по витку эскалации в случае такой необходимости».

Интервью Карлсона с главой МИД также могло стать демонстрацией укрепления взаимодействия России и США по дипломатической линии. Учитывая, что раньше эти связи поддерживались лишь по силовым каналам — событие важное.

«МИД передает вполне понятные внешнеполитические условия для возвращения к нормальным отношениям со странами Запада, — отмечает Гращенков. — Думаю, если к этому не будет добавлено политического антагонизма, то ситуация может начать исправляться после того, как Трамп вступит в должность и выработает свои решения по Украине».