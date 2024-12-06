Избранный президент Дональд Трамп объявил о своем желании видеть Чарльза Кушнера, отца своего зятя Джареда Кушнера, на посту посла США во Франции.

Трамп опубликовал заявление в социальной сети Truth Social, где охарактеризовал Чарльза Кушнера как «выдающегося бизнесмена, щедрого филантропа и талантливого организатора сделок», который сможет стать «сильным защитником интересов нашей страны».

Чарльз Кушнер, основатель компании Kushner Companies, специализирующейся на недвижимости, — отец Джареда Кушнера, бывшего старшего советника Трампа и мужа Иванки Трамп, старшей дочери экс-президента.

«Вместе мы укрепим партнерство Америки с Францией, нашим старейшим союзником и одним из величайших!», — заявил избранный президент США.

Назначение Кушнера на должность еще потребует одобрения Сената.

Чарльз Кушнер также стоит во главе Charles & Seryl Kushner Foundation Inc. Фонд финансировал строительство израильского поселения на Западном берегу, что является нарушением международного права. Его деятельность неоднократно подвергалась критике за распределение средств, а также вызывала общественный интерес в связи с ролью Джареда Кушнера, сына основателей, в администрации Дональда Трампа. Связь фонда с политикой привлекла внимание к вопросам прозрачности и использования ресурсов.

Что касается самого Джареда Кушнера и его возможного участия во второй администрации Трампа, то ранее он уже сообщил, что не планирует работать во второй администрации избранного президента, поскольку хочет сосредоточиться на управлении своей частной инвестиционной компанией.

Кушнеры

Джаред Кушнер, бывший советник Трампа и сын Чарльза Кушнера, придерживается семейной традиции активной поддержки Израиля.

Во время первого президентского срока Дональда Трампа Джаред Кушнер занимался израильско-палестинским урегулированием, а в это же время семейный благотворительный фонд Kushner Companies, управляемый Чарльзом Кушнером, направлял средства на поддержку израильского поселения Бет-Эль, расположенного на оккупированном Западном берегу.

Пожертвования поступали несмотря на то, что поселения считаются серьезным препятствием для реализации решения о двух государствах. Джаред Кушнер официально покинул пост генерального директора семейной компании, однако сохранил в ней значительные финансовые интересы.

В интервью ранее в этом году Кушнер, обсуждая ситуацию уже в секторе Газа, предложил эвакуировать гражданских из Рафаха в Египет или разместить их в пустыне Негев на юге Израиля.

«Я бы просто снес бульдозером что-нибудь в Негеве и попытался бы переселить туда людей», — заявил Кушнер. Он также добавил: «Понимаю, что это вызовет споры, но считаю, что это наиболее рациональный способ, который позволит завершить операцию».

При этом Кушнер рассматривает любую критику Израиля как проявление антисемитизма. В 2019 году Джаред Кушнер в статье для The New York Times заявил, что осуждение сионизма и политики Израиля следует считать антисемитизмом. Тем самым он цинично приравнял любую критику израильской военной оккупации Палестины и геноцид мирных жителей Газы к проявлениям ненависти и дискриминации по отношению к евреям.

По словам Кушнера, антисемитизм распространяется в Европе, на Ближнем Востоке и даже в США. В этой связи, добавил он, президент Трамп предпринимает решительные шаги для «противодействия этому злу».

«Для тех, кто питает ненависть к евреям, стало популярным оправдывать любые формы дискриминации, какими бы отвратительными они ни были, как нечто направленное не против евреев, а против Израиля. Это откровенная ложь», — написал зять Трампа.

Другой сын Чарльза Кушнера, Джош Кушнер, миллиардер и венчурный капиталист, также разделяет виктимный менталитет своего брата. На прошлой неделе он вступился за сооснователя и генерального директора Stripe Патрика Коллисона, подвергшегося критике за публикацию фото набережной Тель-Авива. Пост Коллисона, где он написал: «Рад снова быть в Тель-Авиве. Соскучился по этой пробежке», вызвал резонанс среди сторонников Палестины, которые напомнили о десятках тысяч жертвах среди палестинцев в результате военных действий Израиля.

Джош Кушнер ответил на критику в соцсети X, заявив, что его «печалит, насколько много ненависти люди испытывают к евреям». На это программист и активист Пол Биггар отметил, что речь идет не о евреях, а о критике «оккупации и геноцида в Палестине». Биггар также обвинил сторонников Израиля в попытках представить любую критику Израиля как антисемитизм.

Помилован

Согласно архивным данным Министерства юстиции США, Чарльз Кушнер признал себя виновным в налоговом мошенничестве, преследовании свидетелей и предоставлении ложных показаний Федеральной избирательной комиссии.

На слушаниях по признанию вины отец Кушнер, будучи председателем совета директоров Kushner Companies, заявил, что содействовал подаче ложных налоговых деклараций. В них более 1 млн долларов, поданных как благотворительные взносы партнерства, были неправомерно указаны в качестве офисных расходов.

Более того, согласно заявлению прокуроров, Чарльз Кушнер, узнав о сотрудничестве своего шурина, Уильяма Шульдера, с федеральными властями в ходе расследования, организовал план мести и запугивания, чтобы заставить его прекратить сотрудничество.

Сам Кушнер также признался в разработке плана мести. Он организовал встречу, на которую была приглашена проститутка, соблазнившая шурина, а затем тайно записала их интимную связь на видео. Кушнер заявил суду, что заплатил частному детективу 25 тыс. долларов за организацию этой схемы, включая соблазнение и видеозапись. Более того, он лично нанял проститутку и распорядился отправить видеозапись по почте жене Шульдера — сестре Кушнера.

В конечном итоге Чарльз Кушнер признал себя виновным по 18 пунктам обвинения, включая уклонение от уплаты налогов и фальсификацию показаний свидетелей. В 2005 году он был приговорен к двум годам тюремного заключения, что являлось максимальным сроком, который он мог получить в рамках сделки о признании вины, и он отсидел большую часть этого срока.

Прокурор штата Нью-Джерси Крис Кристи, который вел это дело, заявил в 2019 году, что действия Чарльза Кушнера стали «одним из самых отвратительных и мерзких преступлений», которые ему доводилось преследовать.

Трамп помиловал Чарльза Кушнера в 2020 году, отметив, что тот «посвятил себя важным филантропическим организациям и делам».

Сам факт выдвижения Кушнера — крайне редкий случай, когда на такую должность претендует человек с судимостью.

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп помиловал 144 человека. Среди них были дальние родственники и некоторые из его ближайших союзников, совершившие преступления, включая финансовое мошенничество, подделку свидетельских показаний и другие правонарушения.

Помилование после отбывания наказания, как в случае с Чарльзом Кушнером, обычно означает смягчение последствий осуждения. Помилование также может аннулировать судебные наказания, такие как штрафы, ограничения на права или репутационные ущербы, а также восстановить гражданские права, например занимать определенные должности.

Осужденные

Старший Кушнер — один из нескольких соратников Дональда Трампа, ранее осужденных за преступления.

Как отмечает Axios, заметное число людей из ближайшего окружения бывшего президента получили тюремные сроки за различные правонарушения. Стив Бэннон, бывший советник Белого дома при Трампе, в 2022 году был приговорен к четырем месяцам тюрьмы за отказ сотрудничать с расследованием штурма Капитолия. Питер Наварро, еще один советник Трампа, был признан виновным в неуважении к Конгрессу. Майкл Коэн, бывший личный адвокат Трампа, отбывал срок за финансовые преступления, включая нарушение правил предвыборного финансирования.

Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба Трампа, был осужден за банковское и налоговое мошенничество, а также за нарушение законов о лоббизме, связанное с его деятельностью в Украине. Первоначально он получил 7,5 года лишения свободы, но отсидел менее двух лет, прежде чем был помилован Трампом. Рик Гейтс, заместитель Манафорта в предвыборной кампании Трампа, признал себя виновным в заговоре и лжи ФБР в 2018 году. Он был приговорен к 45 дням лишения свободы.

Джордж Пападопулос, советник предвыборного штаба Трампа, был приговорен к 14 дням тюрьмы за дачу ложных показаний ФБР о его контактах с российскими представителями. Он провел в заключении 12 дней и был помилован.

Роджер Стоун, давний соратник Трампа, получил более трех лет лишения свободы за препятствование правосудию и давление на свидетелей. Однако он также был в итоге полностью помилован Трампом.

Бывший финансовый директор Trump Organization Аллен Вайссельберг был приговорен к пяти месяцам тюремного заключения в апреле после признания вины по двум эпизодам лжесвидетельства, связанным с его показаниями в рамках гражданского дела о мошенничестве, возбужденного против Дональда Трампа. Это его второй тюремный срок: в прошлом году Вайссельберг также получил пять месяцев заключения за участие в многолетней схеме уклонения от налогов.