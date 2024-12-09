Башар Асад пришел к власти в Сирии в 2000 году после смерти предыдущего президента и его отца Хафеза. Его первый год правления подарил жителям надежды на мирное будущее. Асад говорил о реформах, демократии и развитии частного бизнеса. Но довольно быстро стало ясно, что его управление мало чем отличается от предшественника.

Как писал TRT на русском, 13 лет назад в Сирии начались протесты против правящей власти. Асад подавил народное восстание, применив против гражданского населения авиаудары, артиллерию и химическое оружие, включая нервно-паралитический газ зарин. Этот конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, жертвами которой стали сотни тысяч человек.

Добиться смены власти в стране демократическим путем не представлялось возможным. Выборов как таковых не было, но один раз в семь лет проводились референдумы по переизбранию действующего правителя. В бюллетень был включен только один вопрос: «Доверяете ли вы управление страной Башару Асаду до 2014 года?».

Движение сопротивления в стране возглавила организация «Хайят Тахрир Аш-Шам» (ХТШ). Ее лидер — Абу Мухаммед аль-Джулани, бывший полевой командир «Аль-Каиды». В 2016-м он откололся от группировки и впоследствии создал ХТШ. Ранее он подчеркивал, что не стремится создать новый ДАЕШ, а хочет лишь освободить Сирию.

Сразу после взятия под контроль Дамаска лидеры сирийской оппозиции в телеобращении к нации объявили: «Все заключенные освобождены из тюрьмы Дамаска. Желаем всем нашим бойцам и гражданам беречь и поддерживать достояние государства Сирия. Да здравствует Сирия!».

Что предпримут новые власти Сирии, как это событие изменит судьбу региона, TRT на русском рассказал востоковед, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков:

— Последние шаги, предпринятые Абу Мухаммедом аль-Джулани, выглядят достаточно продуманными. Задолго до этих событий он вышел из ДАЕШ, порвал связи с «Аль-Каидой». Понятно, что ХТШ — организация, признанная ООН террористической, но тем не менее ее лидером были сделаны шаги, чтобы отколоться от оголотелых террористов. Он пытался показать себя и свою группировку более умеренной.

Если оценивать его последние действия, то он не проводит сквозную люстрацию функционеров бывшего режима. Напротив, пытается включить их в новые структуры. Он также представил гарантии безопасности меньшинствам, прежде всего христианскому. Пока неясно, что будет с алавитами, но если аль-Джулани будет продолжать в том же ключе, то и они должны себя чувствовать спокойно.

Также мы видим, что идет его накачка в качестве политика. Например, прозвище Абу Мухаммед аль-Джулани совсем недавно сместилось на его настоящее имя Ахмад аш-Шара.

То есть идет процесс ребрендинга в политика, и этот процесс продолжается. А его первые очень и очень неглупые шаги дают некую надежду на стабилизацию ситуации в Сирии.

— Может ли ситуация развиться по негативному сценарию?

— Да, мы помним, как шли боевые действия в Идлибе между различными вооруженными группировками, в том числе и той, которую возглавляет аль-Джулани. Если раньше противоречия возникали при распределении материальных ценностей и гуманитарной помощи, то в будущем оппозиционным группировкам предстоит решать вопрос разделения власти.

Не будем также забывать, что присутствует американская оккупация в восточных районах Сирии, Израиль расширяет зону своей оккупации. То есть риски для сирийского государства существуют.

Понятно, что идут попытки удержать ситуацию в таком конструктивном ключе, но мы не можем исключать того, что она скатится просто в полный хаос.

Можно вспомнить пример Ливии, где свергли власти, но страна до сих пор не может выбраться из череды кризисов. В Триполи периодически вспыхивают столкновения между различными группировками, в том числе с применением тяжелой техники и вооружений.

Но посмотрим, что будет в Сирии, возможно, там ситуация сможет устаканиться.

— Почему власть Асада рухнула так быстро?

— Оппозиционные силы совершенно спокойно преодолели и просто прошли маршем от Идлиба до Дамаска. Никакого сопротивления они не встретили. Это очень говорящий показатель того, в каком состоянии находилась сирийская армия. На протяжении всех последних лет она не вооружалась, не выстраивались оборонительные сооружения.

Вместе с тем сирийская экономика находилась в совершенно катастрофическом состоянии. Она была отрезана от запасов нефти и фосфатов. Сельское хозяйство было в значительной степени подорвано. Плюс ко всему она стала превращаться в эрзац-экономику. Потому что львиная доля бюджета пополнялась за счет контрабанды наркотиков, прежде всего каптагона — синтетического, ужасного и очень дешевого наркотика.

Последние несколько месяцев даже соседняя Иордания начала наносить удары по лагерям контрабандистов в приграничных районах Сирии, потому что поток запрещенных веществ оттуда начал угрожать национальной безопасности страны.

Понятно дело, что такого рода экономика, мягко говоря, выглядит извращенной. Плюс ко всему, «Хезболла» оказалась ослаблена после войны с Израилем. А Россия сконцентрировала львиную долю своих сил в конфликте с Украиной.

Совокупность этих факторов в какой-то момент сложилась в одной точке и привела к падению правления Асада.

— Какая судьба может ждать российские базы в Сирии?

— Думаю, что сейчас будет вестись активная дипломатическая работа для того, чтобы удержать российское присутствие. Понятно, что у внешних акторов нет серьезных мотивов для сохранения этих баз. Но для Москвы речь идет не только о влиянии или присутствии в Сирии.

Дело в том, что эти базы используются как транзитный пункт для доставки важных грузов в Африку. Если Россия их потеряет, то она также, вероятно, лишится своего присутствия в Африке. Поэтому тут вопрос стоит достаточно широко.

Предполагаю, что российские дипломаты найдут какие-то аргументы и инструменты для их сохранения. Происходящее явно указывает на какие-то негласные договоренности между Россией и соответствующими силами. Они не тронули ни российское посольство в Дамаске, ни эти базы в Тартусе и Хмеймиме. Это о многом говорит. Но посмотрим, что будет дальше