В Париже избранный президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам республиканца, Киев хочет прекращения огня. Теперь дело за РФ. Но едва ли условия возможного заключения мира устроят обе стороны.

Пришло время для заключения мира «Он [президент Украины Владимир Зеленский] хочет заключить мир. <…> Он думает, что пришло время», — заявил избранный президент США Дональд Трамп. По словам американского политика, украинский лидер хочет добиться прекращения огня, «остановить это безумие».

При этом сам Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Трампом в Париже, куда политики приехали на открытие собора Парижской Богоматери после пятилетней реставрации, заявил, что войну «не закончить просто бумажкой и несколькими подписями».

Успеть за 24 часа

Избранный президент Дональд Трамп неоднократно обещал завершить войну в Украине в течение 24 часов после своего возвращения в Белый дом.

Но в целом пока не похоже, что у новой американской администрации есть четкий мирный план. Ситуацию осложняет и то, что каждая из сторон под желанием заключить сделку понимает разное. Москва добивается выполнения ее условий, фактически — капитуляции Украины и признания Киевом вхождения оккупированных украинских территорий в состав РФ.

Украина в свою очередь настаивает на границах 1991 года, а потом на границах до 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Зеленский при этом признавал, что у государства недостаточно сил для того, чтобы отвоевать территории. По словам украинского лидера, необходимо искать дипломатические решения, однако делать это только тогда, когда Украина будет знать, что она достаточно сильна.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер неоднократно говорил об открытости Москвы к переговорам по Украине, а также о том, что Россия «приветствует мирные инициативы, исходящие в первую очередь от стран Глобального Юга», в частности, Китая, Индии Бразилии и ЮАР, а также ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии.

Официальный представитель Кремля также сообщил, что Путин назвал «условия для моментального прекращения боевых действий» еще в июне этого года во время выступления в российском МИД. По словам Пескова, от переговоров тогда отказался Киев, поскольку украинский лидер запретил себе и своей администрации любые контакты с российским руководством.

Пресс-секретарь президента заявил, что «для выхода на мирную траекторию» Владимиру Зеленскому «достаточно отменить этот декрет и дать указания о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся на земле».

Трамп, говоря о сделке, имеет в виду прекращение войны, так что стороны не понимают, чего хотят достичь вместе.

Так что не исключено, что после прихода к власти Дональд Трамп организует конференцию, однако реальных результатов едва ли удастся достичь.

Три плана от администрации Трампа

В настоящее время в администрации Трампа обсуждают три возможных проекта. Первый из них — план Джея Ди Вэнса, напарника республиканца по президентской гонке, кандидата в вице-президенты. Во время кампании он сформулировал условия возможной сделки: отказ Киева от вступления в НАТО и принуждение к нейтралитету, признание территориального раздела Украины. К тому же договоренность должна включать демилитаризованную зону на существующей линии фронта, и эта зона будет «сильно укреплена» для предотвращения дальнейших вторжений России.

Второй план разработал бывший глава нацразведки США Ричард Гренелл. Он предлагает создать на востоке Украины «автономные регионы» и возражает против вступления страны в НАТО в ближайшее время.

Третий вариант — план экс-секретаря Совета по нацбезопасности Кита Келлога, назначенного Трампом на пост посланника по Украине. Инициативу он подготовил совместно с бывшим ответственным секретарем Совета нацбезопасности США Фредом Флейцем. Она предполагает, что Вашингтон лишит Киев военной помощи, если Украина не начнет переговоры с Россией. Отказ Москвы от переговоров в свою очередь повлечет увеличение американской поддержки Украины. Согласно этому плану, стороны должны договориться о прекращении огня на основе «имеющейся линии фронта».

Все три плана объединяет то, что они не предусматривают вступление Киева в НАТО в течение 10-20 лет, но при этом подразумевают предоставление Украине гарантий безопасности.

Однако именно этот пункт — присоединение Киева к альянсу — считает необходимым президент Владимир Зеленский для обеспечения безопасности Украины. Глава государства сделал приглашение в НАТО частью своего плана победы.

Четыре возможных сценария

В начале декабря в Киеве выразили готовность к компромиссу в виде отказа от цели восстановить контроль над границами 1991 года военным путем. Однако выдвинули союзникам условие — полноценное членство в НАТО в качестве единственной реальной гарантии безопасности.

Как пояснил генсек альянса Марк Рютте, удовлетворить запрос Киева партнеры пока не готовы, однако страны-участницы Североатлантического блока сосредоточены на том, как усилить позиции Киева перед возможными переговорами в 2025 году. Считается, что лучший способ добиться этого — «увеличить объемы вооружения, финансирование и мобилизацию».

Все сценарии, которые рассматриваются в окружении Трампа, так или иначе подразумевают уступки с обеих сторон. Американские эксперты полагают, что судьба мирного соглашения в конечном итоге будет зависеть от прямого личного контакта между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Однако они не исключают, что президент РФ не захочет вести диалог, поскольку, захватывая новые украинские территории, он может получить больше выгоды.

Эксперт Европейского совета по международным делам (ECFR) Тодор Тагарев считает, что существует четыре возможных развития событий вокруг Украины при Трампе, поскольку политика республиканца может как помочь, так и помешать борьбе Киева.

«Первый сценарий подразумевает заморозку военного конфликта с незначительными изменениями нынешней линии соприкосновения. Однако заморозка вряд ли продлится долго, и тогда военные действия могут возобновиться, причем у РФ будет преимущество и она сможет восстановить свои военные возможности», — пояснил политолог.

Второй сценарий подразумевает войну на истощение с боями различной интенсивности, добавил специалист.

«Третий сценарий — победа Украины через один-три года. Однако этот план требует эффективного применения санкций, ослабления российской экономики и увеличения военной помощи от западных партнеров Киева. Четвертый сценарий — худший из всех, победа России, то есть позволить Путину достичь своих целей в Украине», — пояснил аналитик.

Он добавил, что этот план включает в себя сокращение западной военной поддержки Украины, частичное снятие антироссийских санкций и улучшение российской экономики.

«Если Путину удастся хотя бы частично добиться своих целей в Украине, Россия усилит подрывную деятельность по всему западному миру, нельзя исключать военной агрессии против европейских стран-членов НАТО», — подытожил Тагарев.