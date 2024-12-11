В ходе торгов 11 декабря курс доллара на международном рынке Форекс превысил отметку в 108 рублей, а евро торговался на уровне 113 рублей. Укрепление американской валюты связывают с ожиданиями ежегодного отчета Федеральной резервной системы США, который будет представлен в четверг.

Рубль остается волатильным на фоне недавнего введения санкций против «Газпромбанка», через который осуществлялись расчеты за российский газ с Европой. 27 ноября после введения ограничительных мер рубль упал по отношению к основным валютам, доллар пересекал отметку 110 рублей, евро - 115 рублей. В начале декабря российской валюте удалось отыграть падение и укрепиться на 5% на фоне новостей о продолжении расчетов за газ через банки, не попавшие под санкции.

Однако 11 декабря доллар, евро и юань в парах с рублем устанавливали рекорды однодневного роста. Пара USD/RUB укрепилась более чем на 4 рубля, поднявшись почти до 107, пара EUR/RUB выросла на сопоставимую величину, превысив отметку 112. Китайский юань, несмотря на ослабление на мировых рынках, также укрепился к рублю до 14,7.

По мнению экспертов, обвал рубля может быть связан с ростом государственных расходов и ожиданиями ускорения инфляции в декабре. Кроме того, весомой причиной для панических продаж российской валюты часто являются западные санкции. Сообщается, что Евросоюз согласовал 15-й пакет ограничений, который может включать меры против «Газпромбанка». США, по данным Bloomberg, рассматривают введение вторичных санкций против любых покупателей российской нефти, включая Индию и Китай.

Предполагается, что власти РФ примут меры по противодействию санкциям, такие как расчеты путем взаимозачетов и оплата поставок в рублях через банки, не находящиеся под ограничениями. Положительно на рубль может повлиять и возможное повышение ключевой ставки Центробанком России.