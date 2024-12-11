Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится с визитом в Анкару (Турция) и Акабу (Иордания) с 11 по 13 декабря для проведения переговоров на высоком уровне по ключевым событиям на Ближнем Востоке, сообщает Госдепартамент.

В ходе встреч с лидерами Турции и Иордании Блинкен обсудит развитие ситуации в Сирии, Израиле, Газе, Ливане и других странах региона. Госсекретарь подчеркнет поддержку США «инклюзивного, возглавляемого Сирией перехода к подотчетному и представительному правительству».

Блинкен также отметит необходимость уважения прав меньшинств, облегчения потока гуманитарной помощи, предотвращения использования Сирии в качестве базы терроризма или угрозы для ее соседей, а также обеспечения безопасного уничтожения запасов химического оружия в ходе переходного процесса и формирования нового правительства в Сирии.

«Доступ к защите для перемещенных лиц остается приоритетом в течение этого переходного периода», — говорится в заявлении Госдепартамента. Блинкен подчеркнет поддержку США перемещенных сирийцев.

В Анкаре госсекретарь встретится с высокопоставленными турецкими чиновниками для обсуждения сотрудничества по общим приоритетам, включая борьбу с терроризмом и региональную стабильность. «Турция является ценным союзником по НАТО, и мы привержены углублению нашего сотрудничества для решения насущных проблем», — отмечается в заявлении.

В ходе обоих визитов Блинкен сосредоточится на региональных кризисах, включая переговоры о прекращении огня в Газе, которые нацелены на освобождение заложников и облегчение гуманитарной ситуации в палестинском эксклаве. Госсекретарь также выступит за продолжение прекращения боевых действий между Израилем и «Хезболлой».