В Великобритании окончательно запретили использование препаратов, блокирующих половое созревание у детей. Исключением станут только клинические исследования. Такое решение было объявлено министром здравоохранения Уэсом Стритингом после консультации с медицинскими экспертами.

Эти препараты использовали трансгендеры для того, чтобы блокировать выработку гормонов.

Комиссия по лекарствам сообщила, что такие препараты представляют «неприемлемый риск для здоровья детей» из-за отсутствия доказательств их безопасности. В марте Национальная служба здравоохранения (NHS) уже ограничила назначение блокаторов полового созревания, а в мае консервативное правительство ввело временный запрет на их продажу во всех учреждениях страны, включая частные клиники. Теперь этот запрет станет постоянным.

Доктор Хилари Касс, автор независимого обзора о гендерной медицине, заявила, что эти препараты имеют «серьезные риски» и их можно назначать только после тщательной проверки и в рамках научных исследований. Она поддержала решение правительства сохранить строгие ограничения.

Запрет охватывает всю Великобританию, включая Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию. Однако он касается только новых пациентов. Те, кто уже получает такие препараты, продолжат лечение.

Министр здравоохранения Стритинг подчеркнул, что решение основано на медицинских данных, а не вынесено из политических соображений. Он добавил, что правительство работает над улучшением медицинской помощи для всех трансгендерных людей.

В то же время правозащитные организации раскритиковали запрет, указывая, что мера нарушает право детей на самоопределение. Однако министр здравоохранения подчеркнул: здоровье детей гораздо важнее, чем предрассудки «‎‎культуры-пробуждения» (woke culture).

Эксперты, такие как Лара Браун из Policy Exchange, поддержали министра и назвали это решение «победой здравого смысла» и важным шагом для защиты детей.