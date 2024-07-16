«Воук», с английского «пробужденный» — это политический термин, который имеет свои корни в афроамериканском английском, означающий повышенное внимание к вопросам социальной, расовой и гендерной справедливости. Позже его значение расширилось, охватывая более широкие аспекты социальной жизни. Это особенно касается общественной осведомленности и активизма, направленных на борьбу с различными формами дискриминации и неравенства. Таким образом, термин приобрел статус идеологии.

Во время протестов в Фергюсоне, США, в 2014 году этот термин был популяризирован активистами движения Black Lives Matter (BLM), стремившимися привлечь внимание к расстрелам афроамериканцев полицией и социальной несправедливости в целом.

Однако это слово использовали не только чернокожие, но и все, кто поддерживал движение. Оно стало популярно среди миллениалов и представителей поколения Z. По мере того, как его использование распространилось, оно также стало добавляться в этимологические словари.

Не вдаваясь дальше в подробности происхождения этого термина и его исторического использования, более интересно его современное применение, особенно в контексте правых политических сил в Америке. Фактически, сегодня только они и используют этот термин, что придает ему преимущественно негативное значение.

Воукизм

Слово «воук», которое уже утратило всякую положительную окраску, наиболее известно, как негативный политический термин, используемый для описания всего, что считается чрезмерно либеральным или прогрессивным. Основные ассоциации, которые теперь неразрывно связаны с этим понятием, включают в себя главным образом расовые и гендерные аспекты, но не ограничены только ими.

Некоторые философы подобные идеи называли радикальным равенством, т.е. во главу угла не ставится идея добра как ценности самой в себе или же факты. Другими словами, хорошим и верным является то, что соответствует идеологии воукизма — политкорректности, толерантности, инклюзивности. Все расовые, гендерные и физические качества приравниваются, превращаясь в слепое равенство.

В расовом плане уже стало обычным видеть чернокожих или азиатских актеров, играющих персонажей исторической Европы в голливудских фильмах и сериалах. Особенно заметны в этом отношении студии Disney и Netflix, которые часто пренебрегают историческими фактами в пользу идеологической инклюзивности и политкорректности. Также можно отметить, что роли храбрых и сильных персонажей все чаще исполняются женщинами. Проявление мужских качеств мужчинами зачастую называют токсичной маскулинностью.

Становление воукизма как идеологии можно связать с эволюцией левых взглядов и теорий справедливости. Со временем, вместо традиционной борьбы классов с ее терминологией вроде пролетариата и буржуазии, на первый план вышли различные формы угнетения, осуществляемые господствующими институтами.

С конца половины ХХ века многие левые начали фокусироваться на проблемах, связанных с правами меньшинств и социальной справедливостью, — от поддержки лояльной к иммигрантам политики и защиты прав так называемых сексуальных меньшинств и до искоренения экономического неравенства. Таким образом борьба с неравенствами приобрела системный характер.

Однако идея стала все более «инклюзивной», и сегодня она охватывает не только перечисленное, но и ряд других идей, таких как стремление к деколонизации знаний, что также включает идею об устранении последствий исторической несправедливости.

В философском выражении корни воукизма можно обнаружить как в «ролзианской» теории справедливости аналитической школы, так и в идеях постмодернистов. Если англо-американсткие левые либералы заложили основы для дискурсов о равенстве и справедливом распределении ресурсов, особенно опираясь на аисторические рассуждения, то постмодернисты в свою очередь обратили внимание на деконструкцию властных структур, а также современных и исторических дискурсов. Такая некая комбинация философских подходов, которые обычно не принято смешивать, помогла сформировать теоретическую основу прото-воукизма. А с деконструкцией пола и расы впоследствии в эту основу были интегрированы идеи от критической расовой теории до квир-теорий. Итогом стала сильно исковерканная популизмом, упрощением и вульгаризацией идеология воук.

Культура отмены

Во многих западных странах набирают обороты кампании цензуры, остракизма, языкового и исторического ревизионизма, а также медийного линчевания в социальных сетях, проводимые активистами и организациями, представляющими гендерные или расовые меньшинства.

Также часто наблюдается подмена понятий. Новые слова и эвфемизмы заменяют те, которые в настоящее время считаются оскорбительными. Например, вместо слова «инвалид» все чаще используется термин «человек с ограниченными возможностями». Толстый — это «человек с избыточным весом», «уборщик» теперь «специалист по клинингу».

Для соблюдения такой политкорректности приходится использовать эти новые термины, хотя все они отражают естественные аспекты человеческой жизни. При этом система не распознает что, заменяя терминологию, она заведомо считает те состояния или профессии низшими. Вместо того чтобы работать над искоренением какой-либо проблемы путем конкретных действий, она находит решение во внешних проявлениях и репрезентации. Главное не то, как оно на самом деле, а как оно кажется.

При этом влияние идеологии заметно даже на искусственном интеллекте. Например, ИИ может считать ядерный апокалипсис с миллионами жертв более приемлемым, чем «мисгендеринг» — «неверное» обращение к человеку в соответствии с его гендерной идентичностью.

Более того, существует масса как публицистических, так и академических работ, направленных на пересмотр прошлого — от исторических фактов до предметов искусства. Некоторые исследователи ставят под сомнение традиционные интерпретации исторических событий, другие переосмысливают произведения классической литературы или живописи, с акцентом на выявление скрытых расовых или гендерных предубеждений. Цель такой деятельности чаще всего заключается не в изучении предмета как такового, а в том, чтобы в дальнейшем исправить, удалив «ненужное», или полностью «отменить». Так, в одном исследовании утверждается, что в произведениях Шекспира много устаревших идей — от расизма и так называемого «антисемитизма» до женоненавистничества — и, следовательно, его стоит запретить в школах.

Когда говорят о запрете книг и публичном сожжении (аутадафе), обычно вспоминают нацистскую Германию или древний Китай. Однако эти практики также встречаются в ряде современных западных стран, которые обычно гордятся своей приверженностью свободе слова. Так, в 2019 году в Канаде стало известно о сожжении 30 книг и изъятии почти 5000 книг с полок школ. Причиной этому послужило обнаружение в этих книгах высказываний, которые считаются расистскими.

Более того, разрушение реликвий, рассматриваемых как символы работорговли и колониализма, являются попытками активистов «воук» стереть нежелательные аспекты прошлого. Такое насаждение чувства вины неизбежно приводит к обратной реакции.

Против «воук»

В последние годы этот термин приобрел саркастически-уничижительное значение среди правых политических сил в западных странах, в частности в США, направленных против различных левых движений.

Слово «воук» использовали несколько кандидатов в президенты от Республиканской партии. Так республиканец, губернатор Флориды Рон Деcантис заявил в одной из своих публичных речей: «Мы отвергаем идеологию воук. Мы никогда не сдадимся под натиском этой идеологии». По его инициативе был запущен проект «Stop WOKE Act», запрещающий образовательным учреждениям обучать студентов и сотрудников чему-либо, что могло бы вызвать у кого-либо чувство вины или любую форму психологического стресса из-за их расы или пола. Так, среди прочих пунктов акта также есть запрет на утверждение, что отдельные лица несут ответственность за прошлые действия других людей из-за своей расы, пола или национального происхождения.

Другой республиканец Вивек Рамасвами написал книгу под названием: «Woke Inc: Внутри аферы социальной справедливости корпоративной Америки».

Бывший президент США Дональд Трамп также неоднократно использовал этот термин во время своей предвыборной кампании.

В уничижительном тоне это слово также часто употребляется другими влиятельными лицами, включая Илона Маска, главу социальной сети X, который регулярно делится своими политическими взглядами с широкой аудиторией. Он особенно взял на вооружение фразу «воук-вирус разума» или «воукизм головного мозга» (англ. — Woke Mind Virus).

Заголовки газет в США последних лет кричат, что «политкорректность» заменилась «воукизмом». Многие медиа-платформы приобрели известность благодаря борьбе с «воук», особенно с «грумерами» — людьми, распространяющими идеи ЛГБТ среди детей. В многочисленных книгах обсуждается, как «воук одержали победу» и чем это «угрожает демократии». В принципе, в США любая ненавистная тема может быть представлена как «угроза демократии» — это не вопрос. Однако все эти идеи имеют общие корни и представляют собой внутренние конфликты западных политических теорий, выраженные в значительно более разговорном, упрощенном и поверхностном языке.

Иное дело, что значительная часть всей полемики основывается на популистском дискурсе. Пока политфилософы фрагментируют и синтезируют теории, народ, ведомый популистами, склонен к обобщению и упрощению. Так, воукизм вобрал в себя целый пласт извращенных идей и концепций.

В сущности, этот термин теперь служит зонтичным обозначением многих политических, социальных и идеологизированных идей. Другими словами, этот термин объединяет весь левый спектр концепций в одно понятие. Сторонники абортов с лозунгом «мое тело, мой выбор», ЛГБТ, БЛМ, и прочие ставятся в один ряд. Противники «воук» зачастую ее так и связывают с «культурным марксизмом»,

Все сферы человеческой деятельности так или иначе разделились на «воук» и «не воук».

Если ты убежден, что COVID-19 — это опасный вирус, а не просто простуда, то ты воук. Если ты считаешь, что вакцины — это эффективные средства, а не пустышка, плацебо, или, и вовсе, яд замедленного действия, а также способ чипизации населения, то ты тоже, скорее всего, воук. Надевать маски в пандемию — воук. Антивоукеры и антиваксеры в этом плане на одной волне. Впрочем, сама идея «воук», по мнению многих, страшнее любого вируса. Так, по словам члена республиканской партии Никки Хейли, воук — это «вирус, который опаснее любой пандемии».

Политически можно также заметить, как антивоукеры симпатизируют России в конфликте с Украиной. Их основные аргументы включают: Россия — хотя и не друг, но и не обязательно враг; Украина управляется глобалистами; огромные суммы налогоплательщиков расходуются не по назначению, что соответствует общей линии республиканцев по политике налогообложения, в то время как американские города в упадке.

Израильско-палестинский конфликт, пожалуй, является особым случаем. Это, возможно, единственный пример, который проводит черту внутри самих оппонентов воукизма. Если рассмотреть подробнее, то официальная позиция поддерживает Израиль, в то время как менее влиятельная часть поддерживает Палестину. Для первых Израиль является неотъемлемой частью так называемой иудео-христианской цивилизации, чему способствуют как деньги лоббистов, так и внутренняя конъюнктура. Среди последних же есть немало ярых антисионистов, многие из которых верят в «еврейский» и «масонский» заговоры.

Впрочем, определенная часть антивоукеров также верит в плоскоземельную теорию, а следовательно не верят в высадку на Луну американцев. И это вершина айсберга. Есть также, например, определенная категория, которая верит в тайную инверсию пола у элит, куда входит чуть ли не каждая воук-звезда Голливуда.

В целом столкновение этих двух сторон можно охарактеризовать как борьбу шизофреников с параноиками, что вполне вписывается в современную модель кризиса.