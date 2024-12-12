В подмосковных Котельниках убит Михаил Шатский, заместитель главного конструктора ОКБ «Марс», специализирующийся на модернизации крылатых ракет и БПЛА. По данным источников Hromadske, Суспiльне и «РБК-Украина» в силовых структурах, ответственность взяла военная разведка Украины (ГУР).

Шатский был застрелен 10 декабря недалеко от своего дома в Котельниках, рядом с Кузьминским лесом. По информации РЕН ТВ, стрелявший скрылся с места преступления. Полицейские воздержались от комментариев, однако эксперты считают, что речь идет о заказном убийстве.

Михаил Шатский был кандидатом технических наук и преподавателем Московского авиационного института, где обучал студентов на кафедре бортовой автоматики летательных аппаратов.

ОКБ «Марс» — ключевое предприятие этой кафедры — разрабатывает системы управления для таких ракет, как Х-55, Х-59 и Х-101, которые активно используются в ударах по Украине.