Во всем виноват Асад

«Наше взаимодействие с теми, кто будет править в Дамаске, зависит от их поведения и политики по отношению к Исламской Республике Иран и шиитам Сирии, а также от того, насколько они будут далеки от сионистского режима и террористических группировок», — заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Если раньше Тегеран активно поддерживал экс-президента Сирии Башара Асада, то в своем заявлении глава МИД возложил на бывшее руководство Сирии ответственность за падение режима в Дамаске. Он также упрекнул предыдущие сирийские власти в неспособности взаимодействовать с Ираном и вообще управлять государством.

Аракчи добавил, что иранские службы безопасности передавали Дамаску информацию о передвижениях в Идлибе. Однако Тегеран был удивлен недееспособностью сирийской армии и неожиданными темпами развития событий.

Внешнеполитическое ведомство Ирана выступило с отдельным заявлением, в нем МИД призвал новые сирийские власти продолжать развивать отношения на основе международных правовых обязательств и общих интересов.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем заявлении особо подчеркнул необходимость исключить вмешательство внешних сил при определении будущего страны. Он также выразил надежду на то, что «сирийский народ сможет сохранить единство, суверенитет и территориальную целостность Сирии».

Не захотели помогать

Падение режима Башара Асада — главного союзника Тегерана на Ближнем Востоке — стало ощутимым ударом по Ирану и его позициям в Сирии. Так что теперь Иран всячески стремится минимизировать ущерб своим интересам.

Заявления иранских властей показали, что они хотели бы максимально дистанцироваться от Башара Асада и стать для будущих сирийских властей партнером, а не противником. Тегеран обосновывает это сближение необходимостью совместно противостоять Израилю и США. Этот подход разделяют и некоторые влиятельные представители сирийской оппозиции, отмечают арабские издания.

Западные СМИ сообщают, что помимо официальных заявлений, иранские власти уже вступили в прямой контакт с новыми сирийскими властями, чтобы «не допустить возникновения враждебности в отношениях двух стран». В частности, они рассказали о готовности к диалогу для стабилизации двусторонних отношений и предотвращения роста напряженности в регионе.

Иран стал единственной страной, посольство которого подверглось нападению в Дамаске после прихода оппозиции. Ведущие арабские телеканалы облетели видео, на которых неизвестные выносят мебель из здания дипмиссии, бьют окна, раскидывают документы, срывают плакаты с портретами погибших командующего спецподразделением «Кудс» Революционной гвардии Ирана Касема Сулеймани и главы ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.

Однако иранские власти отреагировали на это на редкость спокойно, заверив, что посольство работает, а сотрудники дипмиссии на месте. При этом в Тегеране заявили, что разгромившие посольство не имели отношения к сирийской вооруженной оппозиции.

Изначально ожидалось, что Тегеран поможет Асаду и правительственным войскам в борьбе с вооруженной оппозицией, однако Иран фактически самоустранился и тем самым избежал прямого столкновения с противниками режима.

По сведениям западных СМИ, иранские власти заранее предупредили Башара Асада о том, что их помощь будет ограниченной. На фоне сообщений о наступлении сирийской оппозиции на Дамаск Иран стал спешно выводить с территории Сирии командиров Революционной гвардии.

Поступали также сообщения о том, что на прошлой неделе Тегеран направил самолет с военной помощью в Сирию, однако потом был вынужден совершить разворот и вернуться домой, поводом стали угрозы авиаударов со стороны Тель-Авива.

Что думают эксперты

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском отметил, что сейчас Тегеран сильно ослаблен и ему придется маневрировать.

«Связь с Ливаном через Сирию фактически утрачена, с ХАМАС не все так просто, сама Сирия для него потеряна. Изменение риторики связано с тем, что Иран пытается адаптироваться под сложившиеся реалии. Он может попытаться построить какие-то контакты с сирийской оппозицией», — пояснил политолог.

Однако, по мнению эксперта, налаживание этих контактов как минимум потребует какого-то времени.

«Вся вооруженная оппозиция, которая взяла власть в Сирии, была настроена антиирански. Как иранцам подстраиваться под это — большой вопрос. На какое-то значительное время Иран будет выключен из масштабных событий. Он не сможет так сильно влиять на происходящее в регионе так, как он это делал до недавнего времени», — уверен специалист.

Он добавил, что к тому же в США победил Трамп, известный своим негативным отношением к Ирану.

«У Тегерана остается один козырь — это его ядерная программа, а с ним необходимо как-то играть. Сами иранские официальные лица уже давно посылают сигналы о том, что они готовы налаживать отношения с Западом, с американцами. Они бы очень хотели ослабления санкционного режима», — подчеркнул аналитик.

По мнению востоковеда, не стоит говорить, что Иран проиграл.

«Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи достаточно пожилой человек, вопрос перехода власти довольно насущный, посмотрим, как он будет решаться. Ирану понадобится какое-то время для того, чтобы восстановить утраченные позиции, а на это может уйти не один год», — резюмировал Онтиков.

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока Иван Глухов в беседе с TRT на русском отметил, что в последние месяцы Иран получил ряд чувствительных ударов в секторе Газа, Ливане и Сирии.

«Под натиском внешних сил «Ось сопротивления», к которой иранские государственные деятели и политологи обычно относят ряд шиитских движений, в том числе военизированную организацию «Хезболла» в Ливане, вооруженные шиитские группы в Ираке и правительство Асада в Сирии, потеряла былую целостность, — пояснил эксперт.

По его словам, нет сомнений в том, что Израиль, поддерживаемый заинтересованными политическими группами в США и Британии, будет стремиться воспользоваться ослаблением позиций Тегерана в регионе, сделав акцент на дестабилизацию внутриполитической обстановки в Иране.

«В качестве «точки приложения силы» вполне могут быть использованы недовольство населения тяжелой социально-экономической обстановкой, усталость от санкционного гнета, неудачи в противостоянии с Израилем и потенциальное углубление этноконфессиональных противоречий в отдельных регионах Ирана», — считает политолог.

Он добавил, что речь аятоллы Хаменеи, произнесенная утром 11 декабря на встрече с официальными лицами Ирана и послами исламских стран, свидетельствует о стремлении Тегерана отмежеваться от неудач вооруженных сил и силовых структур правительства Башара Асада, представив их как очевидные и неизбежные, и сохранить собственное влияние на сирийской территории.

«Вполне вероятно, что для защиты собственных вложений в военную и гражданскую инфраструктуру Тегеран сделает ставку на сотрудничество с теми силами, которые покажут себя наиболее уверенно в предстоящей борьбе за власть в Сирии», — считает специалист.

По мнению аналитика, в этом процессе велика роль Анкары.

«Многое зависит от того, сможет ли Турция развить сотрудничество с пришедшими к власти в Дамаске политическими силами и помочь им восстановить территориальную целостность Сирии, о необходимости уважения которой 9 декабря заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган», — подытожил Глухов.