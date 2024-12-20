США сделают исключение для Турции из санкций против Газпромбанка. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар сообщил Bloomberg. Это позволит Турции продолжить оплату поставок российского газа через данный финансовый институт.

Решение было принято после серии переговоров между представителями турецкого Министерства энергетики, МИД и их американскими коллегами. До этого Анкара настойчиво добивалась исключения. Турецкая сторона считает, что санкции против Газпромбанка напрямую влияют на турецко-российскую торговлю газом.

Байрактар ранее отмечал, что подобные исключения уже предоставлялись Турции в период действия санкций против Ирана. Он также предупреждал, что отсутствие исключения могло бы означать, что «Турция сама становится целью санкций».

Параллельно турецкая сторона вела консультации с Россией по поиску альтернативных механизмов оплаты. В конце ноября в Анкаре прошли встречи российских официальных лиц с представителями турецких министерств для обсуждения возможных сценариев.

Напомним, Газпромбанк попал под американские санкции в ноябре 2024 года. Помимо Турции, об исключении из санкций просили Венгрия и ряд других стран ЕС. 19 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил получение такого разрешения от США.