ПОЛИТИКА
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Турция озвучила позицию по Сирии
На встрече с Анналеной Бербок в Анкаре глава МИД Турции обсудил сирийский кризис, войну в Газе и отношения с ЕС
Турция озвучила позицию по Сирии
Анналена Бербок и Хакан Фидан / Фото: АА / Others
21 декабря 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел переговоры в Анкаре с главой МИД Германии Анналеной Бербок. По информации из дипломатических источников, Фидан выразил надежду на ведущую роль Германии в активизации отношений между Турцией и Европейским союзом.

В ходе встречи особое внимание было уделено ситуации в Сирии. Турецкий министр подчеркнул необходимость обеспечения безопасности и стабильности в стране, сохранения ее территориальной целостности и политического единства. Фидан отметил важность инклюзивного переходного процесса, уважения прав меньшинств и обеспечения безопасного возвращения беженцев.

Говоря о вопросе присутствием террористов на севере страны, Фидан заявил об ошибочности представления о РКК/YPG как представителе курдов в Сирии. Он подчеркнул недопустимость использования ситуации террористическими организациями и необходимость разоружения РКК/YPG.

Министр также призвал разработать альтернативные способы управления лагерями и тюрьмами, где содержатся боевики ДАЕШ. По словам Фидана, третьи страны должны принять обратно своих граждан из числа заключенных ДАЕШ и членов их семей, находящихся в Сирии.

В отношении ситуации в Газе турецкий министр призвал к немедленному прекращению «геноцида, осуществляемого Израилем» и обеспечению бесперебойной доставки гуманитарной помощи.

Фидан также затронул тему российско-украинского конфликта, подтвердив поддержку Турцией переговорного процесса для достижения устойчивого мира. Кроме того, он отметил «историческую возможность» для успешного завершения мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, призвав третьи стороны способствовать этому процессу справедливо и беспристрастно.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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