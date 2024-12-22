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Израиль бомбит школы
Израильские военные продолжают бомбардировки Газы: удар по школе Мусы бин Нусайра, где располагались оставшиеся без крова палестинцы, унес жизни как минимум восьми человек
Израиль бомбит школы
Дейр-эль-Балах, сектор Газа / Фото: Reuters / Others
22 декабря 2024 г.

В результате очередных авиаударов израильской армии по сектору Газа погибли по меньшей мере 17 палестинцев, включая восемь человек, укрывавшихся в школе Мусы бин Нусайра в городе Газа. Среди жертв есть дети. Школа использовалась как убежище для семей, оставшихся без крова.

В результате других атак в Газе погибли четыре человека в автомобиле, а еще пять — в южных городах Рафах и Хан-Юнус.

Тем временем в северной части сектора Газа, в Бейт-Лахии, израильские военные потребовали эвакуировать больницу Камаль Адван. Директор больницы назвал задачу «невыполнимой» из-за отсутствия транспорта для пациентов.

Посредникам пока не удалось добиться прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Источники, близкие к обсуждению, сообщили на этой неделе агентству Reuters, что Катар и Египет смогли урегулировать некоторые разногласия между сторонами, но некоторые вопросы остаются неразрешенными.

В результате израильской военной кампании, начатой в октябре 2023 года, погибло более 45 тыс. палестинцев, а большая часть населения лежащего в руинах эксклава, насчитывающего около 2,3 млн человек, была вынуждена покинуть свои дома.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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