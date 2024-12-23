Безвозвратные потери северокорейских войск в российско-украинской войне составляют 1100 человек. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Ранее Associated Press со ссылкой на неназванного высокопоставленного военного чиновника сообщало, что в Курской области были ранены или погибли «пара сотен» северокорейских солдат. По данным агентства, военные из КНДР столкнулись с большими потерями из-за отсутствия боевого опыта.

По данным южнокорейской разведки, Пхеньян, вероятно, планирует отправить в Россию дополнительные войска и военную технику. Анализ разведданных указывает на возможность ротации или увеличения численности северокорейских военных, уже находящихся на российской территории.

Сеул также предполагает, что Северная Корея может начать поставки ударных беспилотников. В военных кругах отмечают, что производство таких дронов может быть уже запущено.

По данным разведок Южной Кореи и США, власти КНДР направили в Россию от 10 до 12 тыс. военнослужащих для участия в войне против Украины.

В июне Россия и Северная Корея подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающее взаимную военную помощь в случае агрессии третьих стран.