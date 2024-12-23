ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турция обвинила Израиль в подрыве сирийской революции
Президент Эрдоган уверен, что Тель-Авив непременно покинет оккупированные территории, несмотря на попытки Израиля использовать нынешнюю ситуацию в собственных интересах
Турция обвинила Израиль в подрыве сирийской революции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: АА / Others
23 декабря 2024 г.

За растущей агрессией Израиля просматривается очевидное намерение — отвлечь внимание от революции в Сирии и подорвать надежды сирийского народа. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров.

Турецкий лидер добавил, что Израиль будет вынужден покинуть оккупированные территории, несмотря на попытки использовать текущую ситуацию в своих интересах. «Другого выхода у него нет», — подчеркнул он.

По словам Эрдогана, Турция как братская Сирии страна лучше других понимает происходящие процессы и продолжит поддерживать сирийский народ, «чтобы его победа стала окончательной, а достигнутые успехи — необратимыми».

Говоря о безопасности региона, президент Турции заявил о намерении продолжать точечные операции против террористических группировок в Сирии «с хирургической точностью, не допуская ни малейшего вреда мирному населению».

«В будущем Сирии и всего нашего региона нет места террористическим организациям, будь то ДАЕШ или РКК. РКК и ее пособники либо уйдут сами, либо будут уничтожены», — добавил он.

В ходе выступления Эрдоган также сообщил о рекордном росте валовых резервов турецкого Центробанка, достигших 163,5 млрд долларов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us