За растущей агрессией Израиля просматривается очевидное намерение — отвлечь внимание от революции в Сирии и подорвать надежды сирийского народа. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров.

Турецкий лидер добавил, что Израиль будет вынужден покинуть оккупированные территории, несмотря на попытки использовать текущую ситуацию в своих интересах. «Другого выхода у него нет», — подчеркнул он.

По словам Эрдогана, Турция как братская Сирии страна лучше других понимает происходящие процессы и продолжит поддерживать сирийский народ, «чтобы его победа стала окончательной, а достигнутые успехи — необратимыми».

Говоря о безопасности региона, президент Турции заявил о намерении продолжать точечные операции против террористических группировок в Сирии «с хирургической точностью, не допуская ни малейшего вреда мирному населению».

«В будущем Сирии и всего нашего региона нет места террористическим организациям, будь то ДАЕШ или РКК. РКК и ее пособники либо уйдут сами, либо будут уничтожены», — добавил он.

В ходе выступления Эрдоган также сообщил о рекордном росте валовых резервов турецкого Центробанка, достигших 163,5 млрд долларов.