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Взрыв в торговом центре во Владикавказе
В ТЦ «Алания Молл» утром в среду прогремел взрыв и начался пожар. Есть погибшие и пострадавшие
Взрыв в торговом центре во Владикавказе
Фото: скриншот / Others
25 декабря 2024 г.

В торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе утром 25 декабря произошел взрыв бытового газа, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на спасательные службы.

В результате взрыва скончалась одна женщина и еще девять человек были ранены.

Инцидент произошел около 8:30 утра на верхнем этаже здания, когда торговый центр еще не принимал посетителей.

Среди пострадавших, как уточняет глава Северной Осетии Сергей Меняйло, сотрудники ТЦ и прохожие.

После взрыва начался пожар, охвативший площадь около 800 кв. м. Причины инцидента уточняются, заявили в оперативных службах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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