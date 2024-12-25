В торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе утром 25 декабря произошел взрыв бытового газа, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на спасательные службы.

В результате взрыва скончалась одна женщина и еще девять человек были ранены.

Инцидент произошел около 8:30 утра на верхнем этаже здания, когда торговый центр еще не принимал посетителей.

Среди пострадавших, как уточняет глава Северной Осетии Сергей Меняйло, сотрудники ТЦ и прохожие.

После взрыва начался пожар, охвативший площадь около 800 кв. м. Причины инцидента уточняются, заявили в оперативных службах.