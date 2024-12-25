Совет улемов Духовного управления мусульман России (ДУМ) отозвал фетву (религиозный указ), разрешающую многоженство, после предупреждения Генпрокуратуры о нарушении закона.

Фетва, опубликованная на прошлой неделе, разрешала мужчинам вступать в брак с несколькими женщинами при соблюдении определенных условий. Среди них — неспособность первой жены иметь детей из-за возраста или здоровья, а также нежелание супруги заводить детей.

Однако в понедельник СМИ сообщили, что прокуратура направила письмо главе ДУМ с требованием отменить фетву, так как она противоречит законодательству РФ, где многоженство запрещено.

«Государство уважает внутренние правила религиозных организаций, пока они не противоречат законам Российской Федерации», — приводит слова источника в Генпрокуратуре агентство «Интерфакс».

А председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал фетву «очень опасной дорожкой», которая ведет к экстремизму и «статьям Уголовного кодекса».

После этого ДУМ отозвал фетву. Глава Совета улемов, имам Шамиль Аляутдинов, написал в Telegram: «На то Божья воля, и Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику».