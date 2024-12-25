Избранный президент США Дональд Трамп вновь удивил своими резкими заявлениями. На этот раз объектом его критики стала Панама. На митинге Трамп обвинил центральноамериканскую страну в «несправедливом» отношении к американскому флоту и коммерческому судоходству.

«С нашим флотом и торговлей обошлись крайне несправедливо и необдуманно. Пошлины, взимаемые Панамой, абсурдны, крайне несправедливы, особенно учитывая ту невероятную щедрость, которая была оказана Панаме — скажу, что очень неразумно, со стороны Соединенных Штатов», — заявил Трамп.

Трамп написал в соцсети Truth Social, что Панамский канал является жизненно важным активом для Соединенных Штатов, играя ключевую роль в экономике страны и обеспечении национальной безопасности. По его словам, канал необходим для бесперебойной торговли и быстрой переброски ВМС между Атлантическим и Тихим океанами, а также значительно сокращает время доставки грузов в порты США.

Панамский канал остается одной из важнейших водных артерий мира, соединяя Атлантический и Тихий океаны и сокращая маршрут для судоходства на 13 000 км.

Протяженность канала составляет 82 км, он пересекает территорию Панамы, соединяя Центральную и Южную Америку. В течение года через канал прошло почти 10 000 судов, которые перевезли 423 млн тонн грузов. Среди них были продовольствие, полезные ископаемые и промышленные товары, что подчеркивает стратегическую значимость канала для мировой экономики.

Трамп также напомнил, что канал был построен 110 лет назад за огромную цену для Соединенных Штатов: более 38 тыс. американских рабочих погибли в процессе строительства, борясь с болезнями в тропических джунглях. Он отметил, что этот проект, реализованный при президенте Теодоре Рузвельте, стал символом американского видения.

Изначально канал действительно находился под контролем США. В 1904 году США начали его строительство, получив контроль над зоной канала после поддержки независимости Панамы от Колумбии. Канал был открыт в 1914 году, стал стратегическим маршрутом для тысяч грузовых судов и американских боевых кораблей.

В 1964 году протесты против американского контроля переросли в кровавые столкновения, в результате которых погибли почти три десятка человек. Эти события вызвали международное возмущение и ускорили пересмотр политики США в регионе.

В 1977 году президент США Джимми Картер и лидер Панамы Омар Торрихос подписали два договора, предусматривающие постепенный переход контроля над каналом к Панаме.

Передача канала Панаме, завершенная в 1999 году в рамках соглашений, достигнутых в 1970-х годах при президенте Джимми Картере, вызвала в свое время сомнения в способности Панамы управлять этим стратегическим объектом. Тем не менее Панамское управление каналом (PCA) со временем доказало свою эффективность, сохранив финансовую и управленческую независимость от государства.

Сегодня PCA действует как успешная бизнес-структура, выделяя часть доходов в бюджет Панамы, но при этом самостоятельно обеспечивая эксплуатацию канала. Например, строительство третьего шлюза, завершенное в 2016 году, было полностью организовано PCA. Однако на функционирование канала влияет множество факторов, включая погодные условия. Так, из-за засухи в 2023 году пропускная способность канала резко сократилась, что привело к значительным финансовым потерям.

Подход PCA к управлению включает гибкие механизмы, такие как аукционы на экспресс-пропуски, что позволяет минимизировать убытки и сохранять конкурентоспособность на фоне альтернативных маршрутов, таких как Суэцкий канал.

Спустя годы Панама снова на повестке в США. По словам Трампа, установленные Панамой тарифы за прохождение через Панамский канал являются «грабительскими» и должны быть немедленно пересмотрены.

Более того, Трамп заявил, что «канал должен быть возвращен под контроль США быстро и безоговорочно».

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино незамедлительно ответил на эту провокацию, пообещав защищать интересы своей страны. Однако Трамп, как это ему свойственно, продолжил свою риторику в социальных сетях, написав: «Посмотрим, что из этого выйдет».

Можно по-разному интерпретировать слова Трампа. По мнению Трампа, Панама должна вернуть контроль над каналом США, если не будет управлять им так, как это соответствует интересам Америки.

Важно отметить, что обвинения Трампа в «завышенных тарифах» со стороны Панамы являются необоснованными. Как пишет WSJ, Панамский канал взимает плату по единым ставкам, исходя из тоннажа и типа судов, вне зависимости от их государственной принадлежности. Основная часть тарифа идет на оплату прохода, а остальное — на сопутствующие услуги, такие как буксировка или сопровождение.

Другая версия касается Китая. В своей записи в соцсетях он упомянул эту страну. Возможно, заявления Трампа являются частью более широкой риторики, направленной на борьбу с растущим влиянием Китая в Латинской Америке. По мнению Трампа, передача канала Панаме была непродуманным шагом. Он заявил, что это соглашение предусматривало управление исключительно со стороны Панамы, а не третьих стран, таких как Китай.

Согласно официальным данным, в 2024 году американские суда перевезли через Панамский канал 160 млн тонн грузов, что составляет 75% от общего объема. На втором месте находится Китай с 45 млн тонн.

Избранный президент США также предупредил, что не позволит каналу попасть в «неправильные руки», намекая на возможное влияние Китая. Китайская компания, расположенная в Гонконге, контролирует два из пяти портов, расположенных рядом с каналом, но Мулино заверил, что Панама полностью контролирует канал.

«Каждый квадратный метр Панамского канала и его прилегающих зон является частью Панамы, и так будет продолжаться», — сказал он в видеообращении.

Помимо резких высказываний о Панамском канале, Дональд Трамп сделал еще несколько громких похожих по содержанию заявлений. Среди них вновь прозвучала идея покупки Гренландии, где находится одна из ключевых военных баз Соединенных Штатов. Эта идея покупки острова впервые прозвучала еще во время первого президентского срока Трампа.

Гренландия, как парламентская республика, находится под юрисдикцией Датского королевства, которая определяет ее внешнюю политику. Внутренние финансовые вопросы решаются совместно с правительством острова.

Однако премьер-министр Гренландии Муте Эгеде быстро отреагировал на заявление Трампа, подчеркнув: «Гренландия не продается и не будет продаваться».

Таким образом, заявления Трампа о Панамском канале и Гренландии демонстрируют его последовательную внешнеполитическую позицию, направленную на усиление прямого американского контроля над ключевыми коммуникационными и торговыми объектами.

Однако категоричные заявления лидеров обеих стран свидетельствуют о том, что подобные инициативы могут привести к росту напряженности в отношениях, а второй президентский срок Трампа обещает быть полным сюрпризов.