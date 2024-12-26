Иностранные соцсети не первый год вызывают раздражение российских властей. Их отказ выполнять требование местных регуляторов буквально «унижают достоинство» России, заявлял в 2021 году президент Владимир Путин. Тогда же он подчеркивал, что у правительства нет планов по блокировке этих ресурсов.

Сегодня в стране ситуация с социальными сетями следующая: запрещены Instagram, Facebook и Twitter, ограничен доступ в Tik-Tok и Youtube, не работают Discord, Viber, заблокирован Signal, а в ближайшее время аналогичная судьба может постичь самый популярный на территории страны мессенджер WhatsApp.

Подозрения о скорой блокировке единственного оставшегося сервиса Meta в России появились после заявления председателя Совфеда по развитию цифровой экономики Артема Шейкина. Он предупредил, что если руководство компании не будет соблюдать законодательство страны, то WhatsApp запретят уже в 2025 году.

19 декабря Роскомнадзор включил мессенджер в список ОРИ, тем самым обязав предоставлять ФСБ и другим уполномоченным органам данные пользователей, включая их личные переписки. Всего в тот день в реестре оказались 11 компаний, среди которых есть Skype. Общее количество компаний в ОРИ достигло 456.

Если WhatsApp проигнорирует требования регулятора и будет заблокирован, многие пользователи перейдут в мессенджер Telegram. Также альтернативами могут стать Rocket.Chat, Slack и российские приложения, такие как «VK Мессенджер».

Вместе с тем зачастую РКН не церемонится в вопросе ограничения работы того или иного сервиса. Эксперты отрасли, опрошенные TRT на русском, убеждены: российские разработки пока не способны обеспечить ни технологический уровень, ни глобальный охват, который дают международные платформы.

«В результате пользователи оказываются в изоляции, доступ к объективной информации ограничивается, а бизнес сталкивается с потерей каналов коммуникации с международной аудиторией», — говорит TRT руководитель PRoud.365 Евгения Истомина

Параллельно это приводит к росту спроса на обходные технологии, снижению доверия к внутренним продуктам и потенциальным репутационным потерям, сообщил TRT на русском руководитель и сооснователь компании по разработке цифровых продуктов и иммерсивных решений VRT Константин Негачев.

«Главным бенефициаром блокировок YouTube становятся крупные ресурсы, такие как RuTube, VK и т.д. Они предоставляют достаточно хорошее качество сервиса, но размещение пиратского контента на них в будущем может сыграть очень негативную роль при нормализации отношений с западным миром», —предупреждает Негачев.

По его словам, достойного российского аналога WhatsApp в настоящее время не существует. Относить к нему Telegram только из-за происхождения его владельца Павла Дурова — некорректно. Будут ли блокировки идти на пользу российским ресурсам, покажет только время.

Китайский пример

За последние три года Роскомнадзор не только заблокировал десятки ресурсов, но и заметно усовершенствовал систему запрета обхода ограничений. Пользователи жалуются, что YouTube невозможно запустить даже с VPN. С Instagram и Facebook регулятор обошелся менее строго, но россияне сами устали включать VPN. По данным на начало года, среднесуточная аудитория из РФ в этих соцсетях сократилась примерно в шесть раз.

Как поясняют эксперты, современные системы блокировок используют технологии на основе DPI (глубокого анализа пакетов данных), позволяющие анализировать и фильтровать трафик через интернет-провайдеров.

«Эти системы могут замедлять загрузку контента, блокировать доступ к определенным IP-адресам и даже распознавать обходные инструменты вроде VPN. При этом эффективность зависит от того, насколько точечно и последовательно они внедряются. Однако часто возникают побочные эффекты: ограничивается доступ к нецелевым ресурсам, а VPN-сервисы теряют свою эффективность», — отмечает Истомина.

Российские власти не только «тормозят» мессенджеры, но и полностью пересматривают свое отношение к интернету. Недавно РКН обязал операторов предоставлять информацию, позволяющую идентифицировать пользовательские устройства, которые заходят на заблокированные в РФ сайты. Мера необходима, чтобы «защитить граждан от возможного вреда», уточняется в документах, прилагаемых к проекту приказа.

Значимым этапом на пути этого переосмысления стали подписанные президентом РФ изменения в законы «Об информации» и «О связи» в прошлом году. Полностью поправки вступят в силу до 1 января 2025 года.

Согласно новшеству, граждане РФ смогут регистрироваться на российских сайтах только по номеру телефону, через портал «Госуслуги», либо с помощью биометрии. Возможно также «использование иной информационной системы, обеспечивающей авторизацию пользователей сайтов». Например, с помощью российских сервисов — «ВКонтакте», «Яндекс».

Будущее российского интернета вполне может начать развиваться по китайскому сценарию, прогнозируют TRT на русском эксперты. «Это предполагает полную автономию цифровой экосистемы, включая собственные аналоги всех популярных платформ», — отмечает Истомина.

«В краткосрочной перспективе маловероятно полное внедрение китайской системы, поскольку она несет риски для развития ИТ-отрасли и коммуникаций, но тренд на создание более автономной и регулируемой цифровой среды уже очевиден», — также подчеркивает Негачев.

Эксперты сходятся во мнении, что развитие Сети по китайскому образцу потребует значительного времени и огромных финансовых вложений. Однако самое главное, что необходимо для подобной модели — доверие пользователей к отечественным разработкам, указывает Истомина. Без этого развитие рискует остаться на уровне фрагментарных решений.