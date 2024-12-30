Трагический инцидент на рождественской ярмарке в Магдебурге вызвал резкую реакцию правых сил в западных странах. Тогда технологический магнат и советник избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск сделал очередной шаг в своей публичной поддержке правым силам. Он снова обратился к антииммиграционной теме, которую активно продвигает в своих социальных сетях, выразив поддержку ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Маск жестко раскритиковал политику немецкого правительства и потребовал отставки канцлера Олафа Шольца, называя его «некомпетентным идиотом».

Спустя неделю американский миллиардер написал для крупного немецкого издания Welt am Sonntag. Предприниматель в своей статье заявляет, что Германия находится на грани экономического и культурного краха. Он утверждает, что только партия АдГ может вернуть стране экономическую силу и культурную целостность. Миллиардер критикует бюрократию, высокие налоги и государственные регулирования, утверждая, что правые силы предлагают решения, которые отражают принципы, приведшие к успеху его компаний Tesla и SpaceX.

Маск особенно акцентирует внимание на миграционной политике Германии. Он считает, что открытые границы привели к культурным и социальным напряжениям в стране, утверждая, что АдГ выступает за «контролируемую иммиграцию», которая позволит сохранить немецкую идентичность.

В вопросах энергетической политики он выступает за возрождение ядерной энергетики и снижение зависимости от нестабильных источников энергии. По его словам, отказ от ядерной энергетики и чрезмерная зависимость от ветровой и солнечной энергии делают страну уязвимой в условиях энергетической нестабильности.

В опровержение экстремизма АдГ Маск приводит пример из личной жизни лидера партии Алисе Вайдель. Маск указывает на ее «однополое партнерство» с женщиной из Шри-Ланки как на свидетельство «несправедливости» обвинений в приверженности партии экстремистским идеям. По словам предпринимателя, представление АдГ как партии, ориентированной на идеологический экстремизм, ошибочно.

Публикация, основанная на популистских и личных аргументах была воспринята как попытка оправдать АдГ и отвергнуть обвинения в экстремизме, несмотря на то что Федеральное ведомство по защите конституции Германии еще в 2021 году классифицировало эту партию как объект наблюдения за экстремистской деятельностью.

Действительно, Вайдель, возглавляющая АдГ с 2017 года, живет в Швейцарии вместе с партнершей и их двумя детьми, что контрастирует с общепринятым имиджем о профиле лидера какой-либо ультраправой партии. В целом этот факт вызывает немалое удивление, учитывая антимиграционную и ультраконсервативную риторику, которую она продвигает от имени партии.

С другой стороны, такие случаи становится олицетворением двойственности современных правых движений в Европе: личная жизнь, подрывающая традиционные семейные ценности, сочетается с политикой, основанной на изоляционизме и нетерпимости.

Статья Маска вызвала споры как среди политиков, так и среди общественности, особенно в контексте досрочных выборов, назначенных на 23 февраля после распада правительственной коалиции под руководством канцлера Олафа Шольца. Ведущие центристские партии Германии категорически исключают возможность коалиции с ультраправыми.

Ситуация также имеет международное измерение: поддержка AfD и ее жесткой миграционной политики Маском совпала с аналогичными сигналами от избранного вице-президента США Джей Ди Вэнса. Это создает предпосылки для усиления праворадикальных настроений как в Европе, так и за ее пределами.

Критический ответ на колонку Маска последовал в той же газете: главный редактор Welt Ян Филипп Бургард отметил, что, хотя анализ текущего кризиса в Германии, предложенный Маском, имеет рациональное зерно, его выводы о спасительной роли AfD являются «фатально ошибочными». Он указал на ключевые пункты программы партии, такие как выход из Европейского Союза, а также стремление к сближению с Россией и Китаем, которые, по мнению критиков, несут угрозу национальным интересам Германии и подрывают ее интересы. Бургард также критикует Маска за его легкомысленную оценку правых экстремистов в рядах AfD, напоминая о присутствии в партии таких фигур, как Бьорн Хёкке, который был осужден за использование нацистской символики.

Более того, судя по всему, в редакции многие высказывались против публикации. Другой обозреватель издания заявила, что текст Маска совершено лишен аргументации, а сам техномагнат не удосужился даже минимально ознакомиться с политической силой, которую он продвигает. Кроме того, упоминание однополого брака с женщиной из Шри-Ланки, сопровождаемое саркастичным риторическим замечанием в духе «Вы хотите сказать, что Вейдель похожа на Гитлера?» — упрощение, которое лишь подрывает серьезность политического анализа.

Кроме того, статья Маска для газеты привела к отставке редактора отдела мнений Евы Мари Когель, которая подала заявление сразу после публикации. «Я всегда с удовольствием руководила отделом мнений. Однако вчера, после выхода в печать текста Илона Маска, опубликованного сегодня в Welt am Sonntag, я подала заявление об увольнении», — написала Когель.

В целом ситуация отражает растущую поляризацию в европейской политике и сложные вызовы, стоящие перед Германией в эпоху правых популистских движений. Маск, сам того не понимая, фактически подливает бензин в огонь, усиливая политическую разобщенность.