Симпатизируют убийце, а не жертве

Убийство гендиректора UnitedHealthcare Брайана Томпсона стало ярким отражением накопившегося гнева американцев на сложную и часто несправедливую систему медицинского страхования в США.

Во время задержания 26-летнего Луиджи Манджоне, помимо оружия, у него в рюкзаке нашли трехстраничный рукописный манифест — 262 слова. По сути, чистосердечное признание, в котором он обвинил страховые компании, которые «издеваются над страной ради огромной выгоды, потому что американская общественность спускает им это с рук».

«Честно говоря, эти паразиты просто получили по заслугам», — написал Манджоне.

Полиция установила, что на гильзах пуль, использованных для убийства, были надписи «отрицать», «защищать» и «свергать» — фраза, которая ассоциируется с критикой страховой индустрии.

Реакция американского общества на убийство генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона оказалась неожиданной. До недавнего времени для США, где граждане обычно чтут закон, было не принято возводить в герои хладнокровных убийц.

Однако произошел сдвиг парадигмы — американцы стали симпатизировать убийце больше, чем его жертве. Стрелка на разных интернет-форумах и вовсе стали воспринимать как героя, который мстит всей системе американского медицинского страхования.

Большинство комментариев под новостями были злорадными, пост в соцсетях с соболезнованиями семье погибшего набрал десятки тысяч реакций со смеющимся эмоджи. А «Макдоналдс» в Пенсильвании, работники которого сообщили полиции о подозреваемом, получил тысячи негативных отзывов с жалобами на «крыс».

На улицах Нью-Йорка появились постеры со снимками топ-менеджеров других страховых компаний с непрозрачными намеками на то, что они заслуживают той же участи, что и Томпсон.

На адвокатов для 26-летнего Луиджи Манджоне, обвиняемого в убийстве топ-менеджера, граждане США собрали уже более 200 тыс. долларов. На разных маркетинговых площадках стали продавать кружки, футболки и сумки с фотографией подозреваемого или надписью «Свободу Луиджи». Популярность приобрел хештег FreeLuigi, которым подписывались посты с требованиями признать его невиновным, а сам Луиджи провозглашался борцом с социальной несправедливостью.

Осуждать убийство Томпсона отказались и некоторые публичные люди. Журналистка Тэйлор Лоренц сообщила, что «испытала радость», когда узнала о произошедшем, а профессор права в Колумбийском университете Тим Ву обвинил в случившемся «неэтичную политику, проводимую UnitedHealthcare».

Компания UnitedHealth Group занимается медицинским страхованием, доставкой и управлением медицинским оборудованием, продажей программного обеспечения для здравоохранения, предоставляет фармацевтические услуги. В ней работают свыше 100 тыс. человек по всей стране, она занимает четвертое место в рейтинге Fortune 500. По объему выручки в прошлом году компания заняла первое место среди других фирм в области здравоохранения в США.

В комментариях под новостями об убийстве топ-менеджера UnitedHealthcare пользователи делились своим опытом взаимодействия со страховыми компаниями. Они рассказывали, что под руководством Томпсона компания отказывала в оплате 32% медицинских счетов — вдвое больше, чем средний показатель по отрасли.

Для этого в работу компании внедрили технологии искусственного интеллекта: ИИ-алгоритмы вместо людей принимали решения о тех или иных страховых выплатах — число отказов, и без того немалое, за это время выросло вдвое. Согласно одному из исков, поданных против компании, ИИ-алгоритмы принимали неправильные решения в 90% случаев. Однако на этом фоне в прошлом году прибыль компании выросла до 16 млрд долларов.

Нет доступа к медицине

Согласно опросам общественного мнения, американцы недовольны всей системой здравоохранения и страхования в целом. Исследование Gallup 2023 года показало, что 36% граждан считают свою медицинскую страховку лишь удовлетворительной, а 32% — откровенно плохой.

В отличие от большинства государств, где здравоохранение во многом или полностью является государственным, в США больницы, врачи, аптеки и службы скорой помощи — частные. В зависимости от каждой конкретной ситуации, медицинские услуги оплачивает сам пациент, страховая компания или государство. Иногда разные части одного счета могут оплачиваться из разных источников.

Еще со времен Второй мировой войны работодатели стали предлагать своим сотрудникам оплату медицинской страховки в качестве компенсации, с тех пор это стало распространенной практикой — в настоящее время около половины американцев имеет страховку.

Минусы такой системы в том, что как только человек теряет работу, он лишается доступа к страховке. Приобрести ее самостоятельно может лишь небольшое число граждан США — в среднем для семьи она стоит около 24 тыс. долларов в год. Многие компании начинают работать лишь после того, как пациент выплачивает определенную сумму на лечение сам — в среднем это около 1,7 тыс. долларов. К тому же страховщики порой покрывают лишь часть процедур и лекарств.

Студенты, пенсионеры, люди с инвалидностью, а также те, кто работает не на полную ставку или в компаниях, которые не покрывают страховку, лишены доступа к медицинским услугам.

Что касается американцев с хроническими заболеваниями, то им страховые компании либо резко увеличивают стоимость страховки, либо и вовсе отказывают в покрытии. Примерно 40% американцев имеют долги, связанные со здравоохранением, это главная причина банкротств.

Для американской системы характерна крайняя административная неэффективность. Например, из каждой сотни долларов, потраченных на здравоохранение, на медицинские услуги идет менее 70 долларов, остальное оседает в карманах страховых компаний и администраций больниц.

Неэффективная система и высокие цены на получение медицинских услуг приводят к недостаточной профилактике заболеваний. Получается, что США находятся на первом месте в мире по расходам на здравоохранение в пересчете на душу населения, но сильно уступают западным странам в средней продолжительности жизни.

Американская медицинская ассоциация пролоббировала лимит на число врачей, его впоследствии принял Конгресс. Это решение приводит к дефициту специалистов, заметнее всего эта тенденция в сельской местности.

Патенты на лекарства в среднем действуют около 20 лет, однако за счет внесения небольших изменений в формулы лекарств законодательство разрешает фармацевтическим компаниям продлевать их действие. Сами компании активно прибегают к практике выплат производителям дженериков за уход с рынка. К тому же в стране действует запрет на импорт лекарственных средств, все это приводит к тому, что граждане США платят за лекарства практически в три раза больше, чем жители других развитых стран мира.

Помимо этого, в США происходит массовая консолидация посредством слияний больниц или приобретения больницами частных врачебных практик. Это позволяет крупным клиникам договариваться о более высоких ценах с частными страховщиками. В результате в крупных городах происходит монополизация отрасли, а в сельской местности закрываются сотни больниц.

В настоящее время в руках 10 крупнейших больничных систем сосредоточено 24% рынка, их прибыль вдвое выше, чем у конкурентов. Качество услуг от этого не повысилось, зато цены выросли втрое за последние 20 лет.

Консолидация произошла и в сфере страхования. Более чем в половине округов США, где живет примерно пятая часть населения государства, работают одна-две компании. А примерно 90% всего рынка коммерческого медицинского страхования приходится на пять крупнейших игроков. Издержки от роста цен на услуги врачей они компенсируют повышением стоимости страховок для работодателей и американцев, получающих субсидии от правительства.

При этом каждая из сторон системы здравоохранения в США считает себя пострадавшей от действий других. Так, врачи и больницы винят страховщиков в недостаточных компенсациях и отказах в покрытии, а фармацевтические компании в росте цен на лекарства. Фармацевты уверены, что клиники специально используют государственные программы для закупок лекарств по сниженным ценам. В свою очередь страховщики называют главной проблемой непрозрачную систему ценообразования фармацевтами и врачами.

Демократы и республиканцы не раз пытались решить эту проблему, но безуспешно. Их подход сильно отличается: представители Демократической компании считают, что необходимо увеличить роль государства, а Республиканской — уверены, что помочь может лишь более свободная конкуренция.

Тем временем лоббисты от врачебных ассоциаций, больничных сетей, страховых и фармацевтических компаний тратят сотни миллионов долларов на сохранение этой системы, которая им так выгодна.

Хищническая компания

США все еще остаются единственной развитой экономикой мира, которая не гарантирует своим гражданам доступ к здравоохранению. А существующая система сочетает в себе минусы как рыночной, так и государственной части индустрии.

Как пояснила в беседе с TRT на русском младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Анастасия Бунина, в настоящее время система здравоохранения в США находится в тяжелом состоянии.

«Нет гарантий, что человек, у которого страховой случай, получит выплаты. Страховые компании стремятся заплатить им как можно меньше — идут на разные ухищрения, будь то поиск свидетелей, обращение в суд и т. д. Не имея страховки, обратиться к врачу еще дороже, к тому же практически все лекарства отпускаются по рецептам, а у многих американцев просто нет нужной страховки», — подчеркнула американист.

По словам политолога, избранный президент США Дональд Трамп предлагает еще меньше регулировать страхование и здравоохранение.

«Он говорит, что это необходимо для господства свободной конкуренции, а также для того, чтобы люди могли выбирать, к кому им лучше обращаться. Но при таком подходе не учитывается, что все эти компании хищнические, к тому же у них большие лоббистские структуры, которые тратят огромные деньги на то, чтобы на федеральном уровне не прошли невыгодные для них законы», — подытожила эксперт.