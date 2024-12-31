Население сектора Газа сократилось на 6% в результате продолжающейся войны, сообщило Палестинское центральное статистическое бюро (PCBS). По словам главы ведомства Олы Авад, количество жителей эксклава уменьшилось на 160 тыс. человек по сравнению с 2023 годом и составляет сейчас 2,1 млн.

С начала конфликта 7 октября 2023 года в результате израильских атак погибло около 45 500 человек, включая 17 581 ребенка и 12 048 женщин. Еще около 107 тыс. получили ранения, а 11 тыс. числятся пропавшими без вести. Около 100 тыс. жителей были вынуждены покинуть эксклав.

По оценкам PCBS, общая численность палестинского населения в мире составляет около 15 млн человек, из которых 5,5 млн проживают в секторе Газа и на Западном берегу, 1,8 млн - в Израиле, остальные - в диаспоре по всему миру.

Несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН о немедленном прекращении огня, военные действия в Газе продолжаются. В ноябре Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности. Кроме того, Израиль сталкивается с обвинением в геноциде в Международном суде ООН.