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Новая Сирия привечает всех христиан
Ахмед аш-Шара провел в Дамаске встречу со священнослужителями христианских деноминаций, представленных в Сирии
Новая Сирия привечает всех христиан
Фото: SANA / Others
1 января 2025 г.

Лидер правительства Сирии Ахмед аш-Шараа встретился 31 декабря с высокопоставленными христианскими священнослужителями в Дамаске.

В заявлении сирийских властей, опубликованных в Telegram, говорится, что аш-Шара принял делегацию христианских общин, в которой присутствовали представители католиков, православных, англикан и других деноминаций.

Визит состоялся после того, как 8 декабря коалиция оппозиционных сил Сирии свергла режим Башара Асада после почти 14 лет шла гражданской войны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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