Лидер правительства Сирии Ахмед аш-Шараа встретился 31 декабря с высокопоставленными христианскими священнослужителями в Дамаске.

В заявлении сирийских властей, опубликованных в Telegram, говорится, что аш-Шара принял делегацию христианских общин, в которой присутствовали представители католиков, православных, англикан и других деноминаций.

Визит состоялся после того, как 8 декабря коалиция оппозиционных сил Сирии свергла режим Башара Асада после почти 14 лет шла гражданской войны.