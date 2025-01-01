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Массовый исход из Израиля
82 тыс. израильтян покинули страну: за 2024 год число уехавших в три раза превысило число вернувшихся. На фоне войны в Газе только в Германию за гражданством обратились более 18 тыс. израильтян
Массовый исход из Израиля
За 2024 год число уехавших израильтян в три раза превысило число вернувшихся / Фото: Reuters / Others
1 января 2025 г.

В 2024 году страну покинули 82 700 человек, в то время как вернулись только 23 800. В среднем ежемесячно страну покидало на 2 200 человек больше, чем в предыдущем году, пишет Ynet со ссылкой на данные Центрального статистического бюро Израиля.

«Утечка мозгов», включающая высококвалифицированных врачей и специалистов, указывает на тенденцию среди израильской элиты, которая все чаще не видит будущего в стране. В сентябре бюро сообщило, что за семь месяцев Израиль надолго покинули 40 600 человек — на 59% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Особенно показателен рост числа заявлений на немецкое гражданство: за первые девять месяцев 2024 года их подали 18 448 израильтян — более чем вдвое больше, чем за весь 2023 год (9 178) и втрое больше, чем в 2022 году (5 705).

По состоянию на 2024 год население Израиля составляло 10,027 млн человек, включая 7,7 млн евреев, 2,1 миллиона палестинских подданных и 216 000 иностранцев. Однако рост населения резко замедлился до 1,1% с 1,6% в предыдущем году.

В то же время, согласно отчету Палестинского центрального бюро статистики, население Газы к концу 2024 года сократилось на 6% в результате продолжающегося израильского вторжения. В секторе Газа погибли 45 541 палестинец, не менее 11 000 считаются пропавшими без вести под завалами, около 100 000 были вынуждены бежать. Общая численность населения Газы снизилась до 2,1 млн человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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