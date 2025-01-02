С 7 октября 2023 года, когда начались атаки Израиля на сектор Газа, в армии зафиксировали 28 случаев самоубийств среди военнослужащих. Об этом сообщили в израильской армии.

По данным армии, с начала военных действий наблюдается резкий рост числа суицидов среди военных. В 2024 году 21 израильский военнослужащий совершил самоубийство, что стало самым высоким показателем за последние 13 лет. Среди них 7 человек были рядовыми, а 12 — резервистами.

Для сравнения, в 2023 году суицид совершили 17 военных, включая 7 случаев после начала атак на Газу. В 2022 году зарегистрировали 14 подобных случаев, а в 2021 году — 11.

Кроме того, в израильской армии заявили, что с октября 2023 года тысячи военнослужащих покинули поле боя из-за психических расстройств.

В 2024 году Израиль покинули 82 700 человек, в то время как вернулись только 23 800. В среднем ежемесячно страну покидало на 2 200 человек больше, чем в предыдущем году, пишет Ynet со ссылкой на данные Центрального статистического бюро Израиля.

«Утечка мозгов», включающая высококвалифицированных врачей и специалистов, указывает на тенденцию среди израильской элиты, которая все чаще не видит будущего в стране. В сентябре бюро сообщило, что за семь месяцев Израиль надолго покинули 40 600 человек — на 59% больше, чем за аналогичный период 2023 года.