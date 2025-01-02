В первый день 2025 года на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана произошел смертельный инцидент, который мэр города и ФБР квалифицировали как предполагаемый «террористический акт». Водитель автомобиля умышленно направил транспортное средство в толпу людей, отмечавших Новый год, что привело к гибели не менее 15 человек. Еще 39 получили травмы различной степени тяжести, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Трагедия произошла около трех часов утра по местному времени. Администрация Нового Орлеана подтвердила, что в момент атаки в районе находились тысячи празднующих.

По данным начальника полиции Нового Орлеана Энн Киркпатрик, преступник умышленно стремился нанести максимальный урон: «Он пытался задавить как можно больше людей, целенаправленно обходя установленные преграды». После наезда на пешеходов водитель покинул автомобиль и вступил в перестрелку с сотрудниками полиции, использовав огнестрельное оружие с глушителем. Полицейские ответным огнем нейтрализовали нападавшего.

Два офицера получили огнестрельные ранения, но находятся в стабильном состоянии. На месте инцидента были обнаружены огнестрельное оружие, два самодельных взрывных устройства. Как отметила специальный агент ФБР Алетея Дункан, одно из устройств было обезврежено саперами в другом районе Французского квартала, что усилило подозрения в наличии сообщников у нападавшего.

Губернатор Луизианы Джефф Лэндри назвал произошедшее «ужасным актом насилия» и выразил поддержку жертвам и их семьям.

Инцидент вызвал волну скорби в американском обществе. Президент США заявил, что власти приложат все усилия для установления истины и привлечения виновных к ответственности.

«Нет оправдания насилию, и мы не допустим атак на наши сообщества. Федеральные службы будут работать в тесном сотрудничестве с местными властями, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и устранить любые оставшиеся угрозы», — заявил Байден.

Жертвы

Имена погибших еще не разглашаются, так как продолжаются процедуры опознания и информирования родственников. Коронер Нового Орлеана доктор Дуайт Маккенна заявил, что процесс идентификации погибших займет несколько дней: «Потребуется время, чтобы провести вскрытия и уведомить семьи. Как только эти процедуры будут завершены, информация о жертвах станет доступной».

Тем не менее, несмотря на отсутствие официальных данных от властей, родственники, друзья и учреждения уже начали делиться деталями и воспоминаниями о погибших. Карим Бадави, студент Университета Алабамы, стал одной из жертв этой трагедии. Его отец, Белал Бадави, подтвердил гибель сына в эмоциональном сообщении на своей странице в Facebook. Карим начал обучение в Университете Алабамы осенью 2023 года.

«Мы просим Аллаха Всемогущего пролить на него свою милость и дать нам терпение, чтобы пережить это испытание», — написал Белал Бадави.

Президент Университета Алабамы Стюарт Белл выразил глубокие соболезнования семье студента. «Мы скорбим вместе с близкими Карима в этот тяжелый момент. Университет делает все возможное, чтобы оказать поддержку семье и сообществу. Мы призываем всех найти время, чтобы помолиться за пострадавших в этой трагедии», — отметил он.

Среди погибших оказался 28-летний Тайгер Бек, бывший игрок футбольной команды Принстонского университета. Его гибель подтвердила мать в интервью CBS News. Также уже появились подтверждения личностей других погибших, чьи родственники выразили свою скорбь в социальных сетях.

ФБР расследует

Трагедию спровоцировал 42-летний гражданин США из Техаса, Шамсуд-Дин Джаббар, бывший военнослужащий армии США. Управляя арендованным грузовиком, он намеренно обошел полицейские баррикады и въехал в толпу на оживленной Бурбон-стрит, после чего открыл огонь. В результате перестрелки с полицией Джаббар был нейтрализован.

По заявлению ФБР, в автомобиле Джаббара были найдены флаг, связанный с террористической группировкой ДАЕШ, а также несколько самодельных взрывных устройств. В связи с этим инцидентом ФБР инициировало более глубокое расследование, пытаясь установить связи между Джаббаром и террористическими организациями, а также выявить потенциальные угрозы для общественной безопасности.

По словам Алетеи Дункан, следствие работает над установлением его возможных связей с террористическими организациями, но пока ответственность за нападение не взяла на себя ни одна из них.

Сам Джаббар был описан знакомыми как сдержанный человек. Однако его биография отмечена признаками нестабильности: после окончания службы в армии он испытывал трудности с адаптацией к гражданской жизни, пережил два развода и столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. Несмотря на это, Джаббар сумел устроиться на высокооплачиваемые позиции в крупных корпорациях и предпринимал попытки построить карьеру в сфере недвижимости.

«Мы не считаем, что он действовал в одиночку. Расследование включает широкий круг подозреваемых, и мы призываем общественность предоставлять любую информацию, которая может помочь», — подчеркнула Дункан.

Президент США Джо Байден в своем обращении отметил, что за несколько часов до атаки Джаббар разместил в социальных сетях видеозаписи, в которых выражал поддержку ДАЕШ и намерение совершить убийства.

Кроме того, власти также проверяют, связаны ли нападение в Новом Орлеане и взрыв Tesla Cybertruck возле отеля Trump International в Лас-Вегасе, произошедший утром в среду, сообщил президент Байден. В результате взрыва погиб один человек, а не менее семи получили ранения. Сам глава техномагнат заявил, что взрыв произошел из-за крупной бомбы или фейерверков, находившихся в кузове арендованного Cybertruck. По его словам, инцидент не связан с конструкцией самого автомобиля.