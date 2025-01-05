1 января 2025 года прекратились поставки российского газа через Украину в Европу. Безопасной альтернативой для ЕС может стать Турция, которая исправно экспортирует голубое топливо. Преимущество страны в ее географическом положении, собственной добыче природного газа в Черном море и хорошо развитой инфраструктуре.

Перезаключение невозможно

Пятилетний контракт на транзит российского газа через Украину в Европу истек, поставки приостановились 1 января, в 8:00 мск. Договор «Газпрома» с «Нафтогазом Украины» действовал пять лет, его не остановили ни развязанная Россией в феврале 2022 года полномасштабная война против Украины, ни вторжение ВСУ в Курскую область в 2024-м.

В 2019 году Москва и Киев подписали пакет документов об урегулировании судебных споров и взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», а также о новом транзитном договоре сроком на пять лет с возможностью продления еще на десять лет.

По условиям контракта, «Газпром» гарантировал прокачку не менее 225 млрд куб.м природного газа. На эти объемы распространялось и правило ship-or-pay («качай или плати»).

Размер транзитного тарифа не сообщался, однако президент Украины Владимир Зеленский оценивал суммарный доход как минимум в $7 млрд. «Газпром» прокачал в Европу 55,8 млрд куб. м в первый год действия договора.

После начала войны в 2022 году Россия ввела новую систему оплаты за газ в рублях, европейские страны обратились к альтернативным источникам, а Украина перекрыла одну из точек входа в свою ГТС, тогда украинский транзит составил около 19 млрд куб. м, а в 2023 году — около 14 млрд куб. м. — это около 5% от всего объема европейских потребностей, однако заместить даже такой объем совершенно безболезненно будет трудно.

В этот раз о новом контракте стороны договориться так и не смогли. В Киеве подтвердили приостановку транзита, отметив, что это «историческое событие» и такой шаг «был сделан в интересах национальной безопасности Украины».

Стороны несут потери

С 2022 года число стран, получавших российский транзитный газ через Украину, сильно сократилось. Речь идет примерно о 15 млрд куб. м газа в год — половине объема российского экспорта, быстро компенсировать такой объем без новых газотранспортных путей в Центральную и Южную Азию, а также в Китай Москва не сможет.

Через Украину газ напрямую шел в Словакию и Молдавию, откуда его получало Приднестровье. Из Словакии он поступал в Австрию. Откуда через одних из крупнейших газовых хабов Баумгартен частично поступал в Венгрию и Италию, находящиеся по соседству. Помимо этого, из Словакии газ получала Чехия.

Для этих стран прекращение украинского транзита означает необходимость применения альтернативных вариантов и схем. Странам придется закупать более дорогой газ и все сильнее опираться на более волатильный СПГ — и это на фоне рекордных за последние годы темпов опустошения подземных хранилищ сырья и общего энергетического кризиса, спровоцированного полномасштабным вторжением России в Украину. Только за 2024 год цены на газ выросли более чем на 50%, причем рост ускорился в последние недели из-за скачка потребления на фоне холодной погоды.

Крупнейшая нефтегазодобывающая компания Словакии Slovensky Plynarensky Priemysel оценила свои дополнительные расходы на обеспечение стабильных поставок по разным маршрутам в 90 млн евро и предупредила, что риски энергетической дестабилизации в Европе «вырастут в случае холодной зимы».

На Западе подсчитали, что «Газпром» в результате остановки транзита не досчитается $6 млрд долларов экспортной выручки в год. В России уверены, что Украина потеряет $700–800 млн в год, которые она получала за транзит, а также она утратит статус стратегически важного транзитера.

В российском МИД главным бенефициаром прекращения поставок назвали США. А украинский лидер Владимир Зеленский в свою очередь назвал разрыв сотрудничества «одним из самых больших поражений Москвы».

Азербайджанский газ в качестве варианта

Летом 2024 года западные СМИ писали о том, что в качестве одного из вариантов рассматривается прокачка газа из Азербайджана. Президент страны Ильхам Алиев впоследствии пояснил, что европейские и украинские власти обращались к нему за помощью помочь в транзитной сделке. Но он подчеркнул, что Баку не станет инвестировать в увеличение собственной добычи газа и экспорт, если ЕС откажется вкладывать в это деньги.

В ноябре также сообщалось, что Будапешт и Братислава уже близки к сделке с Баку о поставках 12–14 млрд куб. м в год. Однако сейчас такой вариант едва ли возможен. Этот контракт должен включать обменные (своповые) операции с РФ. По такой схеме, как предполагалось, газ будет поставлять государственная энергетическая компания Азербайджана Socar, а на российско-украинской границе топливо будет получать венгерская компания MVM Zrt. и словацкая Slovensky Plynarensky Priemysel AS, которые и займутся его доставкой в ЕС.

При этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сообщил, что в 2025 году экспорт газа из страны планируется на прежнем уровне — 12,5 млрд куб. м.

Венгерский премьер Виктор Орбан также подтверждал, что Будапешт предлагал свое посредничество в этом вопросе. В частности, речь шла о переходе газа в собственность Венгрии на российско-украинской границе.

Он обсуждал возможность сохранения транзита с Киевом и Москвой. 22 декабря 2024 года в Москву на встречу с Владимиром Путиным приезжал словацкий премьер Роберт Фицо. По итогам переговоров политик рассказал, что Путин заявил о готовности Москвы продолжать поставки газа на Запад и в Словакию, однако сделать это «практически невозможно из-за позиции Киева».

Надежный поставщик

У «Газпрома» для экспорта газа в ЕС теперь остался только «Турецкий поток», который работает бесперебойно и позволяет безболезненно чувствовать себя группе стран, которые все еще получают российский газ в Европе. Это Венгрия, Сербия, Греция, Болгария, часть Румынии.

Член правления Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов Турции (MÜSİAD) и генеральный директор компании Vat Energy Алтуг Караташ заявил, что Анкара «должна воспользоваться ситуацией и стать для Европы главным газовым хабом», поскольку

после прекращения транзита российского газа через территорию Украины Турция стала практически единственным сухопутным маршрутом, по которому газ может попасть в Европу.

По его мнению, в данном случае можно говорить о четырех различных победах Турецкой Республики. Во-первых, как подчеркнул Караташ, других путей не осталось, все линии с Россией закрыты.

Во-вторых, это побуждает Турцию, которая и так является энергетическим центром, стать энергетическим хабом и получать долю в торговле энергоресурсами.

В-третьих, каждый физический трубопровод, проходящий через территорию страны повышает политическую мощь и стабильность Турции. В-четвертых, Анкара также может создать биржу для торговли энергоносителями, то есть Турция может стать страной, устанавливающей цены.

Так что прекращение поставок газа из России в Украину может еще больше укрепить позиции Турецкой Республики как безопасной альтернативы. Страна уже некоторое время занимает видное место в качестве безопасного маршрута транспортировки газа. Это объясняется не только ее географическим положением, но и наличием в Турции газовой инфраструктуры, которая уже некоторое время добывает собственный газ в Черном море, а через ее территорию проходят трубопроводы и плавучие сооружения.

Помимо этого у Турции есть потенциал для экспорта большего количества газа на европейские рынки. Вместе с газом, который добывается в Турции, можно будет продавать газ в Европу из разных стран.

Турецкая Республика получает природный газ из России по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток», из Азербайджана и из Ирана по газопроводу TANAP. Анкара уже активно поставляет российский, азербайджанский и иранский природный газ в Болгарию, Венгрию, Молдову, Румынию и Северную Македонию.