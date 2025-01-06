Германия планирует отозвать предоставленную защиту у сирийских беженцев, чтобы вынудить их вернуться на родину. Об этом 5 января заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

Чиновница объяснила, что Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев пересмотрит и отменит защиту, если ситуация в Сирии будет признана стабильной.

Те, кто не имеет права на проживание в ФРГ по иным основаниям, таким как работа или учеба, и кто отказывается возвращаться добровольно, лишатся статуса защиты. То есть их дальнейшее пребывание в Германии станет нелегальным — за это власти страны могут их депортировать.

В то же время, по словам министра, сирийцам, которые хорошо интегрировались, трудоустроены, выучили немецкий язык и наладили жизнь в Германии, будет разрешено остаться.

В конце ноября оппозиция Сирии во главе с движением «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) начала наступление из провинции Идлиб. К 8 декабря оппозиционные силы захватили Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада. Сам он спешно бежал в Россию.

После этого Германия и еще четыре европейские страны приостановили рассмотрение заявлений о предоставлении убежища сирийцам.

По данным МВД ФРГ, на октябрь 2024 года в стране находилось почти 974 тыс. сирийцев — из них более 600 тыс. имели статус беженцев.

Фезер также обозначила дальнейшие шаги в работе с сирийскими беженцами в Германии. Федеральная программа будет поддерживать добровольное возвращение, а депортации преступников и экстремистов будут ускорены, как только условия в Сирии позволят, отметила политик.

Министр выразила надежду, что политические изменения в Сирии приведут к долгожданному миру, что позволит многим беженцам вернуться домой.

Критики политики Берлина отмечают: спешка властей ФРГ отчасти связана с надвигающимися выборами. Команда канцлера Олафа Шольца хочет представить план по депортации сирийцев как свою победу и тем самым сократить поддержку ультраправой партии «Альтернатива для Германии».