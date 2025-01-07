С 1 января Киев прекратил транзит голубого топлива из России через свою территорию. Решение направлено на то, чтобы Москва потеряла рынки сбыта и понесла финансовые потери. Однако оно больно ударило по Приднестровью — российский газ в регион поступал через Украину.

В непризнанной республике катастрофа: остановились почти все промышленные предприятия, тысячи человек остались без работы, 112 населенных пунктов полностью лишены газоснабжения, Молдавская ГРЭС перешла на уголь, в городе начались веерные отключения электричества.

Ситуация в Кишиневе значительно лучше. Руководство Молдовы еще в 2022 году прекратило сотрудничество с «Газпромом». Тогда в Кремле внезапно снизили поставки газа сначала на 30%, а затем и вовсе урезали наполовину. Страна оказалась на грани энергетического кризиса и пошла на необычный шаг – начала закупать газ для собственных нужд на европейски рынках, а весь российский газ перенаправила в Приднестровье.

Сегодня у жителей правой стороны Днестра есть свет и отопление. Хотя и не обошлось без сюрпризов — электроэнергию Кишинев покупал у Тирасполя, а сейчас вынужден приобретать по завышенным тарифам в ЕС. Правительство Молдовы пообещало предоставить гражданам дополнительные компенсации в связи с ростом тарифов на электроэнергию.

Власти страны готовы также помочь Приднестровью найти выход из сложившейся ситуации. Например, компания «Молдовагаз» предложила техническую и коммерческую поддержку региону для организации закупок природного газа на европейских торговых площадках. Но руководство непризнанной республики предложение отвергает.

«Они мотивируют отказ тем, что все еще ждут восстановления поставок природного газа от «Газпрома» и рекомендуют продолжить переговоры с «Газпромом». Я думаю, они должны понять, что если поставки не будут восстановлены, то единственный выход — закупать газ на фондовых рынках», — предупредил председатель правления «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Понять решение Тирасполя можно. За европейский газ придется платить, причем немало. Другое дело, что если Россия не станет поставлять голубое топливо, то мера в любом случае окажется неизбежной.

При этом промедление в этом вопросе может иметь необратимые последствия – часть предприятий запустить заново будет чрезвычайно сложно. Да и запасов угля для питания Молдавской ГРЭС хватит лишь до середины февраля.

Дальше — хуже

Ситуацию в Приднестровье несколько спасает теплая погода: днем воздух прогревается до 8 градусов, но ночью опускается до нуля. «Такую температуру еще можно выдержать. Но пока непонятно, как эта проблема будет решаться. Потому что Россия не говорит о намерениях поставлять газ через альтернативные системы. А дальше — хуже. Кончится уголь, кончится и электроэнергия. Это уже будет катастрофа», — поясняет TRT на русском политолог Виталий Андриевский.

Россия могла бы перенаправить газ в Приднестровье через «Турецкий поток», но сделано этого не было. Более того, Москва, кажется, вовсе отказывается участвовать в решении проблемы. Так, посол РФ в Кишиневе Олег Озеров обвинил Молдову, Украину и «коллективный Запад» в ситуации в Приднестровье. Из-за этих слов дипломата вызвали в молдавский МИД.

«Для меня загадка, почему Россия отказывается поставлять газ, — признается Андриевский. — Москва обусловила это тем, что Молдова якобы не рассчиталась по каким-то миллионным долгам. То есть даже не проблемы с транзитом, а неплатежи. Кишинев провел аудит и отрицает наличие этого долга. Но и в любом случае, российский газ шел бы исключительно в Тирасполь. Ранее он поставлялся жителям Приднестровья бесплатно».

Тирасполь не просто безвозмездно пользовался российскими энергоресурсами, но и зарабатывал на них. Газ поступал на Молдавскую ГРЭС, а полученная энергия затем продавалась на правый берег Днестра. Так что теперь непризнанная республика рискует остаться и без этих доходов в бюджет. В целом можно говорить о том, что экономика Приднестровья десятилетиями держалась на бесплатном российском газе, и теперь эта модель рискует рухнуть.

«Жители Приднестровья не ожидали, что Россия оставит их без газа. И не готовились к этому серьезно. Люди понимают, что местные власти не подготовились к катастрофе, и высказывают недовольство. Но о реинтеграции региона речи быть не может. Там нет оппозиции, которая могла бы выступить против Вадима Красносельского (лидера непризнанной республики. — прим. ред.)», — подчеркивает эксперт.

По его словам, решением ситуации могла бы стать закупка газа на европейских рынках. Хотя бы в ограниченном количестве, чтобы его хватило на отопление домов. Проблему нехватки угля можно было бы решить, обратившись за помощью к Украине.

«Выход из тяжелого положения есть, — отмечает Андриевский. — Но такое впечатление, будто Тирасполю запретили обращаться к кому-либо за помощью и решать проблему. Сейчас жителям рассказывают о том, что во всем виноваты Молдова и Украина. Возможно, есть расчет на то, что в какой-то момент Россия все-таки согласится поставлять им газ, и тогда страна будет представлена в роли некоего спасателя. А это, в свою очередь, окажется весьма кстати накануне парламентских выборов».