Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о многочисленных попытках правительства Франции восстановить диалог с Баку. В интервью азербайджанским телеканалам Алиев отметил: за последние месяцы представители Франции отправили три-четыре сигнала с предложениями о контакте.

Однако позиция Баку остается неизменной: Азербайджан готов к диалогу, но на своих условиях. Представители республики не поедут ни в Париж, ни в Брюссель. «Если надо с нами встретиться, то здесь можно встретиться, в Баку», подчеркнул Ильхам Алиев.

Он также уточнил, что у Азербайджана нет претензий к Франции, но страна ожидает, что Париж перестанет вмешиваться во внутренние дела региона.

«У нас нет никаких претензий к этой стране (Франции). Главное, чтобы нас не трогали, не вмешивались в наши дела и не вмешивались в дела Южного Кавказа. Это уже требование, которое мы достаточно четко артикулируем», — заявил азербайджанский лидер. Он также напомнил об «‎‎ошибочной политике» Франции в Африке и о ее попытках дестабилизировать регион.

Критика не ограничилась Южным Кавказом. В июле 2024 года Ильхам Алиев осудил колониальную политику Франции, в частности в таких заморских территориях, как Новая Каледония. Ранее, в мае того же года, на архипелаге вспыхнули протесты, вызванные планами Парижа расширить избирательные права для некоренных жителей. Демонстрации привели к насилию, в результате которого погибли 10 человек и сотни получили ранения. Алиев обвинил Францию в приверженности устаревшим колониальным практикам.

При этом президент подчеркнул: Баку готов поддерживать движения за независимость заморских территорий Франции.

«Мы продолжим поддерживать все народы, страдающие от колониализма, насколько это в наших силах... Вы и миллионы подобных вам должны жить свободно на своей земле, планировать свое будущее и защищать свое наследие, достоинство и язык, которых вас хотят лишить. Мы будем на вашей стороне», — заявил политик, позиционируя Азербайджан как защитника угнетенных народов.

Отношения между Баку и Парижем остаются напряженными. Франция обвинила Азербайджан в провоцировании беспорядков в Новой Каледонии, указывая на присутствие азербайджанских флагов во время протестов. Баку отверг эти обвинения как беспочвенные и назвал их «‎клеветнической кампанией»‎.