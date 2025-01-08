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Израиль «аннексировал» соседние земли
Палестина и Иордания осудили недавно опубликованную официальными источниками карту Израиля, присоединившего к себе территории соседних стран
Израиль «аннексировал» соседние земли
Фото: Reuters / Others
8 января 2025 г.

Палестина и Иордания выступили с резким осуждением израильской карты, на которой территории Палестины, Иордании, Сирии и Ливана изображены как часть Израиля. Карта была опубликована на официальных израильских аккаунтах в социальных сетях.

Пресс-секретарь Палестинской администрации Набиль Абу Рудейна назвал это «грубым нарушением международного права и резолюций международной легитимности». Он подчеркнул, что израильские провокации, включая атаки нелегальных поселенцев, требуют немедленной международной реакции, чтобы остановить «войну и разрушения», которым подвергается палестинский народ. Он также призвал администрацию США принять меры против израильских действий, подрывающих безопасность и мир в регионе.

Иорданский МИД назвал карту «провокационной и необоснованной», подчеркнув, что такие действия Израиля «не смогут умалить суверенитет Иордании или изменить законные права палестинцев». Министерство также связало публикацию карты с заявлениями ультраправого министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича, поддерживающего аннексию Западного берега и строительство поселений в Газе.

Эти действия Израиля только усиливают напряженность и дестабилизируют регион, заявили в Иордании, призвав израильское правительство прекратить провокации и безответственные заявления своих чиновников.

Израиль пока не прокомментировал ситуацию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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