ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина не решилась мобилизовать женщин
Верховная Рада отказалась от обязательного призыва на войну девушек
Украина не решилась мобилизовать женщин
фото: АА / Photo: AA
9 января 2025 г.

Верховная Рада Украины 9 января приняла закон о базовой военной подготовке, исключив обязательную мобилизацию женщин в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Участие женщин в военной подготовке и службе остается исключительно добровольным.

«Прохождение базовой военной подготовки для женщин — только по желанию. Постановка на воинский учет также исключительно добровольная. Никакой мобилизации женщин не будет», — заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.

Текст закона предполагает обязательную мобилизацию для мужчин с 25 до 60 лет. При этом для лиц в возрасте от 18 до 25 лет мобилизации нет, но есть обязательная служба в армии. Рада предложила мужчинам в этом возрасте самим выбирать год прохождения базовой военной подготовки до достижения 24 лет.

Кроме того, Рада хочет привлечь украинцев, которые уехали за границу. Для них вводится возможность встать на воинский учет дистанционно, без необходимости возвращаться в Украину. Кроме того, с 17 лет юноши теперь будут включены в процесс военной регистрации.

Вопрос мобилизации женщин активно обсуждался в Украине в последние месяцы. Среди сторонников этой идеи были бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол в Великобритании Валерий Залужный, а также основатель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.

Оба утверждали, что привлечение женщин может снизить нагрузку на мужчин. Однако эти предложения вызвали неоднозначную реакцию.

С начала российско-украинской войны в Украине объявлена всеобщая мобилизация. Несмотря на усилия по пополнению рядов ВСУ, включая рейды по общественным местам, темпы мобилизации замедлились, что подчеркивает нехватку личного состава. В ноябре в Раде заявили, что для выравнивания фронта Украине нужно призвать еще 500 тыс. человек.

В 2024 в рядах ВСУ служили более 67 тыс. женщин. В декабре 2023 года Министерство обороны представило бронежилеты, специально разработанные для женщин, что стало важным шагом для адаптации условий службы.

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