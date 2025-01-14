Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир пригрозил выйти из коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, если тот согласится на сделку о прекращении огня в Газе и освобождении пленных, которая обсуждается на переговорах в Катаре. Об этом сообщает Reuters.

Бен-Гвир назвал такое соглашение «опасной капитуляцией перед ХАМАС» и заявил, что его шаг направлен на предотвращение реализации сделки. Он подчеркнул, что продолжение военной кампании необходимо, чтобы гибель сотен израильских солдат в Газе «не была напрасной».

Министр финансов Бецалель Смотрич, разделяющий позицию Бен-Гвира, также выступил против соглашения, но отказался угрожать выходом из правительства. Смотрич призвал продолжать военные действия до полного поражения ХАМАС.

Тем временем переговоры при посредничестве США, Катара и Египта продолжаются, и, по словам официальных лиц, соглашение может быть достигнуто в ближайшее время.

Опросы в Израиле показывают широкую поддержку соглашения, направленного на скорейшее освобождение пленных.