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Турция осудила решение США о Кипре
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Турция осудила решение США о Кипре
МИД Турции / Others
16 января 2025 г.

МИД Турции резко осудил решение США открыть доступ к закупкам военной техники и мероприятиям по военной подготовке Греческой Администрации Южного Кипра (ГАЮК), назвав его «тяжелой ошибкой».

Этот шаг приведет к усилению напряженности на острове и в регионе, особенно в геополитически столь сложный период, отметили в ведомстве.

МИД выразил солидарность с заявлениями МИД Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). В министерстве призвали Вашингтон пересмотреть свое решение и выразили надежду, что новая администрация отменит этот шаг.

В качестве страны — гаранта безопасности Турция пообещала продолжить поддержку ТРСК во всестороннем укреплении ее безопасности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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