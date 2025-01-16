МИД Турции резко осудил решение США открыть доступ к закупкам военной техники и мероприятиям по военной подготовке Греческой Администрации Южного Кипра (ГАЮК), назвав его «тяжелой ошибкой».

Этот шаг приведет к усилению напряженности на острове и в регионе, особенно в геополитически столь сложный период, отметили в ведомстве.

МИД выразил солидарность с заявлениями МИД Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). В министерстве призвали Вашингтон пересмотреть свое решение и выразили надежду, что новая администрация отменит этот шаг.

В качестве страны — гаранта безопасности Турция пообещала продолжить поддержку ТРСК во всестороннем укреплении ее безопасности.