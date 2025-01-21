Когда в воскресенье на улицах разрушенного сектора Газа появились бойцы ХАМАС в характерных черных балаклавах и зеленых повязках, ведущие мировые издания были поражены. То, что они увидели, противоречило всем громким обещаниям израильского руководства о «тотальном уничтожении» движения.

Financial Times описывает, как десятки бойцов бригад «Аль-Кассам» уверенно сопровождали автомобили Красного Креста с освобожденными заложниками. «Газа разрушена, но ХАМАС все еще на ногах», — констатирует израильский аналитик Ави Иссахарофф на страницах издания.

The Wall Street Journal отмечает, что демонстрация силы была более чем убедительной - тысячи бойцов ХАМАС вышли на улицы, чтобы восстановить контроль над территорией. «Открытая демонстрация силы после месяцев подполья стала сигналом того, что группировка остается доминирующей силой на этой территории», — пишет издание.

Associated Press сообщает о еще более удивительном факте - тысячи полицейских ХАМАС в униформе появились даже в наиболее разрушенных районах. «Полиция была здесь все время, но они не носили свою форму, чтобы избежать израильских ударов», — цитирует агентство местного жителя Мохаммеда Абеда.

The New York Times описывает, как бойцы в масках на белых пикапах устроили парад по улицам Газы под скандирование названия военного крыла ХАМАС. «Они передают месседж, что ХАМАС должен быть частью любых будущих договоренностей», — отмечает на страницах издания близкий к движению аналитик Ибрагим Мадхун.

Американской газете приходится констатировать: несмотря на тяжелые потери среди полицейских, политических лидеров и административных работников ХАМАС во время войны, движение остается доминирующей палестинской силой в Газе.

Теперь, глядя на эти события, особенно пророческими кажутся слова, произнесенные незадолго до перемирия. Госсекретарь США Энтони Блинкен в своей прощальной речи признал факт, который многие предпочли бы не замечать: ХАМАС смог набрать почти столько же новых бойцов, сколько потерял во время израильского наступления на сектор Газа.

А представитель израильских военных Даниэль Хагари еще ранее и вовсе произнес то, что многие считали немыслимым для израильского офицера: «Разговоры об уничтожении ХАМАС - это как пускать пыль в глаза общественности. ХАМАС - это идея. А идею невозможно уничтожить».

После 15 месяцев одной из самых разрушительных войн в современной истории, унесшей жизни почти 47 000 палестинцев и превратившей большую часть сектора Газа в непригодные для жизни руины, эти слова звучат как горькое признание очевидного - военным путем победить ХАМАС оказалось невозможно.