Президент Дональд Трамп, вступивший в должность во второй раз, объявил, что «золотой век Америки начинается прямо сейчас». В своем инаугурационном выступлении, проведенном в помещении Капитолия из-за мороза, Трамп заявил, что его недавняя победа на выборах является мандатом на «полный и окончательный разворот ужасного предательства».

После того как Трамп и его вице-президент Дж.Д. Вэнс приняли присягу, они провели обед, на котором присутствовали представители технологической элиты, иностранные гости и члены семьи президента. В день инаугурации помимо торжеств были предприняты важные политические шаги. Так, уходящий президент Джо Байден использовал свои последние часы в должности для предоставления помилований критикам Трампа. Трамп, в свою очередь, пообещал подписать 100 указов, что позволило бы ему укрепить свою власть и избавить от необходимости взаимодействовать с Конгрессом — жест подчеркивает амбиции нового президента укрепить свое влияние с первых дней нахождения у власти.

В первый же день своего нового срока Дональд Трамп подписал ряд исполнительных указов, направленных на демонтаж ключевых инициатив администрации Джо Байдена. Одним из таких актов стали изменения в сфере гендерной и расовой политики. Новые меры предполагают отмену программ, продвигавших разнообразие и инклюзивность. Согласно указам, федеральное правительство должно сосредоточиться на устранении из официальных документов упоминания о гендерной идентичности. В частности, планируется изменение государственных форм, чтобы оставить только две категории пола — мужской и женский.

Среди прочего, под ликвидацию попадут должности «директоров по разнообразию», введенные при администрации Байдена. Соответствующие изменения будут курироваться Управлением по вопросам управления и бюджета и Управлением по вопросам производительности и кадровой политики. Будет введен запрет на использование федеральных средств для финансирования программ, продвигающих гендерную идеологию, а также медицинских процедур, связанных с трансгендерным переходом в исправительных учреждениях.

Одним из ключевых направлений указов стало ужесточение правил доступа трансгендерных женщин в специализированные учреждения, такие как женские тюрьмы и приюты для жертв сексуального насилия. По мнению сторонников новых мер, они направлены на обеспечение безопасности и уединения женщин. Принятые меры являются частью более широкой стратегии Трампа по восстановлению традиционных американских ценностей.

Кроме того, Трамп намерен вернуть прежнее название самой высокой горы Северной Америки — переименованной в Денали при президенте Бараке Обаме — обратно в Маунт-Мак-Кинли, а также переименовать Мексиканский залив в Американский.

В свете этих событий практически с момента оглашения результатов выборов противники Дональда Трампа заявляют, что его приход к власти знаменует собой угрозу демократии. После инаугурации эти тревоги только усилились. Демократы утверждают, что каждое действие новой администрации — это прямая атака на фундаментальные принципы демократии, включая верховенство права и политическую нейтральность госаппарата, которые сдерживают авторитарные устремления власти.

Отдельного внимания заслуживает эпизод с известным предпринимателем и владельцем ряда технологических компаний Илоном Маском, который вновь оказался в центре внимания после того, как на инаугурационном мероприятии сделал два жеста, напоминающих нацистские приветствия. В ходе своего выступления Маск выразил благодарность сторонникам Трампа, после чего сделал жесты, схожие с фашистским салютом, подняв правую руку и направив ее в диагональное положение ладонью вниз.

Несмотря на вполне очевидную символику в жесте Маска, ассоциирующуюся с фашистской идеологией, его действия также прокомментировала организация по борьбе с антисемитизмом — Anti-Defamation League (ADL), которая подчеркнула, что этот жест напоминает нацистское приветствие, ставшее культовым символом в Германии в период с 1933 по 1945 год.

Однако Маск не спешил давать разъяснения. Он лишь перепостил видео и поддержал мемы, которые превращали этот эпизод в нечто насмешливое. С другой стороны, для политических аналитиков контекст, в котором были сделаны эти жесты, а также сама личность Маска, рисуют более ясную картину. Маск активно взаимодействует с политическими силами правой направленности, в том числе с Трампом и лидерами европейских ультраправых движений, таких как немецкая партия «Альтернатива для Германии».

Кроме того, Маск известен своей яростной произраильской позицией, что, на первый взляд, не соответствует образу, который этот жест предполагает. Однако это вполне укладывается в рамки правой повестки, где евреи воспринимаются как неотъемлемая часть их так называемой иудео-христианской цивилизации.

Следует также отметить, что на инаугурации Дональда Трампа были приглашены представители различных религиозных конфессий, чтобы вознести молитвы за нового президента. Раввин Ари Берман, пастор протестантской церкви Лоренцо Сьюэлл и католический священник Фрэнк Манн выступили с речами.

Примечательно, что первым из трех духовных лидеров, удостоенных чести выступить с благословением на церемонии, стал раввин. В своей трехминутной молитве он говорил о библейских и американских ценностях — свободе, служении, жертвенности, вере и морали. Раввин Берман стал третьим раввином в истории США, который произнес молитву или благословение на инаугурации президента. Он также является вторым раввином среди современных ортодоксов, который принял участие в таком событии — первым был раввин Марвин Хайер, выступивший на первой инаугурации президента Трампа в 2017 году. Первая такая церемония с участием раввина состоялась на второй инаугурации Рональда Рейгана в 1985 году.

Также ранее сообщалось, что на инаугурации выступит представитель Ислама шиитского толка имам Хушам аль-Хусейни. Однако его участие было отменено, вероятно, из-за старых высказываний против Израиля, которые стали известны благодаря отчету, опубликованному за несколько дней до церемонии. Таким образом, имя аль-Хусейни было указано в предварительной версии программы инаугурации, но в окончательной версии его выступление было исключено.

Таким образом, можно сказать, что инаугурация Дональда Трампа стала не только политическим событием, но и своего рода шоу, в котором приняли участие известные личности, были сделаны жесты, вызвавшие споры, и приняты резкие решения. Все это вызвало бурю обсуждений в соцсетях, а СМИ сосредоточились не только на официальной части церемонии, но и на неожиданных моментах.