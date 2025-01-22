Россия ждет разъяснений от президента США Дональда Трампа о его видении «сделки» по прекращению войны в Украине. Об этом заявил заместитель постпредства России при ООН Дмитрий Полянский в ответ на угрозы Трампа ввести тарифы и санкции против Москвы.

«Дело не просто в прекращении войны. В первую очередь это вопрос устранения первопричин украинского кризиса», — заявил Полянский агентству Reuters.

«Нам нужно понять, что означает «сделка» в понимании президента Трампа. Он не несет ответственности за то, что США делали в Украине с 2014 года, превращая ее в «анти-Россию» и готовя к войне с нами, но в его власти сейчас остановить эту пагубную политику», — подчеркнул дипломат.

Ранее Трамп выступил с жестким заявлением в адрес России, пригрозив санкциями в случае отказа от переговоров. «Мы можем сделать это легким или трудным путем – и легкий путь всегда лучше. Пришло время «заключить сделку», – написал он в социальной сети Truth Social.

21 января Трамп сообщил о планируемой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным после согласования условий переговоров, отметив, что президент Украины Зеленский «хочет заключить сделку».