Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о строительстве скоростной железной дороги, которая соединит столицу Абу-Даби с Дубаем.

Новый поезд позволит преодолевать расстояние между Абу-Даби и Дубаем всего за 30 минут при максимальной скорости 350 км/ч. Маршрут пройдет через ключевые стратегические точки и туристические достопримечательности.

Кронпринцы Халед Бин Мохаммед Бин Зайед из Абу-Даби и Хамдан Бин Мохаммед Бин Рашид из Дубая присутствовали на официальном объявлении проекта, состоявшемся на церемонии, организованной компанией Etihad Rail, сообщает Emirates News Agency (WAM).

Проект скоростного поезда призван обеспечить быстрое и эффективное транспортное сообщение между двумя крупнейшими городами страны, значительно сократив время в пути. Разработкой и эксплуатацией маршрута займется компания Etihad Rail.

Ожидается, что проект внесет значительный вклад в экономику ОАЭ, добавив около $39,4 млрд к ВВП за 50 лет. Уже утверждены проектные решения, объявлены тендеры на строительство, и утверждены основные этапы реализации, однако точная дата завершения работ пока не названа.

Ранее между Абу-Даби и Дубаем не существовало железнодорожного сообщения. Основным видом транспорта оставались автобусы и автомобили, а время в пути могло варьироваться от 1 часа 15 минут до 2 часов в зависимости от дорожной ситуации.

Авиаперелеты использовались редко, так как расстояние между городами относительно небольшое, а прохождение аэропортовых формальностей отнимало много времени. Новый скоростной поезд станет важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры ОАЭ, повысив мобильность жителей и туристов.